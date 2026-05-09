¿Pegó mal una lámina del álbum del Mundial? Este truco promete despegarla sin romperla

La emoción por llenar el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a sentirse entre miles de aficionados y coleccionistas. Sin embargo, junto con el furor por conseguir las estampas, también aparecieron los clásicos errores de quienes completan el álbum: pegar una lámina torcida, ubicarla en el espacio equivocado o incluso dañarla al intentar despegarla.

En medio de esa situación, empezó a viralizarse un truco que promete retirar las láminas mal pegadas sin romperlas y sin afectar la hoja del álbum, algo que para muchos parecía prácticamente imposible.

¿Cómo despegar una lámina del Mundial sin dañarla?

El método, compartido por coleccionistas y aficionados, consiste en utilizar la parte trasera de la misma lámina, específicamente el papel encerado que queda después de despegar el adhesivo.

Según explican, lo primero que debe hacerse es introducir lentamente esa parte encerada por uno de los bordes de la estampa que quedó mal ubicada.

La recomendación es hacerlo con mucho cuidado hasta lograr levantar una de las esquinas de la lámina. Una vez se despega una pequeña parte, el papel encerado debe moverse lentamente hacia la derecha y hacia la izquierda para ir soltando el pegamento poco a poco y evitar que la imagen se rompa.

Después de liberar una de las esquinas, el procedimiento debe repetirse en el borde contiguo. La idea es seguir levantando gradualmente la lámina hasta despegar aproximadamente la mitad. Cuando ya está suficientemente suelta, puede retirarse completamente sin mayores problemas.

Quienes han probado el truco aseguran que la clave principal está en la paciencia, ya que intentar despegarla rápidamente podría terminar dañando tanto la estampa como la hoja del álbum.

¿Por qué dicen que este álbum es diferente a cualquier otro?

El interés por este tipo de consejos aumentó con la llegada de esta edición, pues de acuerdo con información de la FIFA, el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá será el primero en contar con 48 selecciones participantes, un cambio que también impactó el diseño y la cantidad de contenido del álbum.

La expectativa por completar la colección ha llevado a miles de personas a buscar sobres y ediciones especiales en distintos puntos de distribución.

Actualmente, el álbum en pasta blanda tiene un precio de $14.900, mientras que la edición en pasta dura cuesta $49.900. Por su parte, el sobre con siete láminas vale $5.000 y la caja de 104 sobres puede conseguirse por $520.000.