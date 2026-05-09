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Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de mayo de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 2 de mayo de 2026: conozca el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
09:30 p. m.
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La noche de este sábado 9 de mayo de 2026 se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos por miles de colombianos cada semana.

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Como es habitual, cientos de apostadores estuvieron atentos a los números ganadores con la esperanza de llevarse el premio mayor o alguno de los secos entregados durante la jornada. El sorteo se realizó en la noche de este sábado y ya se conocen los resultados oficiales.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 9 de mayo de 2026

El premio mayor de la Lotería de Boyacá cayó en el número XXXX de la serie XXX.

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La Lotería de Boyacá juega todos los sábados y se ha consolidado como una de las más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios y la gran cantidad de apostadores que participan en cada edición.

Los resultados también pueden ser consultados a través de los canales oficiales de la lotería y distribuidores autorizados en todo el territorio nacional.

¿Qué hacer si ganó la Lotería de Boyacá?

Las personas que resulten ganadoras deben verificar cuidadosamente los números y series de sus billetes antes de iniciar el proceso de reclamación del premio.

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En el caso de premios menores, estos pueden cobrarse en puntos autorizados. Sin embargo, para montos más altos, los ganadores deberán acercarse directamente a las oficinas oficiales de la lotería con su documento de identidad y el billete original en buen estado.

Las autoridades recomiendan firmar el billete en la parte posterior para mayor seguridad y evitar compartir información personal hasta completar el proceso de validación.

Cada semana, la Lotería de Boyacá entrega millonarios premios que mantienen viva la ilusión de miles de jugadores en Colombia.

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