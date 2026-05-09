Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

La noche de este sábado 9 de mayo de 2026 se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos por miles de colombianos cada semana.

Como es habitual, cientos de apostadores estuvieron atentos a los números ganadores con la esperanza de llevarse el premio mayor o alguno de los secos entregados durante la jornada. El sorteo se realizó en la noche de este sábado y ya se conocen los resultados oficiales.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 9 de mayo de 2026

El premio mayor de la Lotería de Boyacá cayó en el número XXXX de la serie XXX.

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La Lotería de Boyacá juega todos los sábados y se ha consolidado como una de las más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios y la gran cantidad de apostadores que participan en cada edición.

Los resultados también pueden ser consultados a través de los canales oficiales de la lotería y distribuidores autorizados en todo el territorio nacional.

¿Qué hacer si ganó la Lotería de Boyacá?

Las personas que resulten ganadoras deben verificar cuidadosamente los números y series de sus billetes antes de iniciar el proceso de reclamación del premio.

En el caso de premios menores, estos pueden cobrarse en puntos autorizados. Sin embargo, para montos más altos, los ganadores deberán acercarse directamente a las oficinas oficiales de la lotería con su documento de identidad y el billete original en buen estado.

Las autoridades recomiendan firmar el billete en la parte posterior para mayor seguridad y evitar compartir información personal hasta completar el proceso de validación.

Cada semana, la Lotería de Boyacá entrega millonarios premios que mantienen viva la ilusión de miles de jugadores en Colombia.