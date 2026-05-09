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Santa Fe sacó valioso empate ante América en Cali y definirá en El Campín: vea los goles

Santa Fe empató 1-1 ante América de Cali en el Pascual Guerrero y dejó abierta la serie de PlayOff, que se definirá el próximo martes en El Campín.

Santa Fe vs. América
Foto: Santa Fe

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
10:20 p. m.
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Independiente Santa Fe y América de Cali protagonizaron un vibrante empate 1-1 en el estadio Pascual Guerrero, en el partido de ida de los PlayOff de la Liga BetPlay.

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El resultado dejó la llave completamente abierta y todo se definirá el próximo martes en Bogotá.

Santa Fe comenzó ganando en el Pascual Guerrero

El equipo cardenal sorprendió desde el inicio con una propuesta agresiva y ordenada. Apenas al minuto 7, el experimentado Hugo Rodallega aprovechó una oportunidad en el área para poner en ventaja a los visitantes y silenciar momentáneamente a los hinchas escarlatas.

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Tras el gol, Santa Fe manejó el compromiso con inteligencia, cerró espacios y logró neutralizar gran parte del ataque americano durante la primera mitad, firmando un primer tiempo casi perfecto fuera de casa.

Adrián Ramos cambió la historia en el segundo tiempo

Para el complemento, América reaccionó rápidamente. El técnico movió el banco y encontró respuesta inmediata con el ingreso de Adrián Ramos, uno de los referentes históricos del club.

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Apenas iniciando la segunda parte, al minuto 47, el delantero apareció dentro del área y conectó de cabeza para marcar el 1-1 definitivo, devolviendo la ilusión al conjunto vallecaucano.

Con el empate, América tomó mayor protagonismo, adelantó líneas y buscó el segundo gol, pero se encontró con una defensa santafereña bien plantada que resistió hasta el pitazo final.

El Campín definirá al semifinalista

Con la igualdad en Cali, la serie quedó abierta y se resolverá el próximo martes 12 de mayo en el Estadio El Campín (8:30 p.m.), donde Santa Fe tendrá la ventaja de cerrar como local.

El equipo bogotano buscará aprovechar su estadio y su hinchada para sellar el paso a semifinales, mientras América intentará dar el golpe en la capital.

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