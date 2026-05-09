Las Islas Canarias se preparan para la llegada del crucero con el brote de hantavirus

Hay gran expectativa en el mundo ante la llegada de la embarcación MV Hondius a las Islas Canarias, en España, que se vio afectada por el brote de hantavirus. Esto como parte de la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación que son considerados por la OMS como “contactos de alto riesgo”.

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¿Cuál es el más reciente informe de la OMS?

El más reciente balance, por parte de la Organización Mundial de la Salud, registró un total de seis casos confirmados entre ocho pacientes sospechosos dentro de los que están incluidos una pareja de pasajeros neerlandeses.

Según Mónica García, ministra española de Salud, se prevé que la embarcación llegue a las Islas Canarias “entre las 04H00 y las 06H00 locales" (03H00 y 05H00 GMT). Así mismo, se informó que todos los pasajeros a bordo de la embarcación y miembros de la tripulación iniciarán la desembarcación sobre las 8:00 hora local.

"Una vez que hayan desembarcado, serán trasladados inmediatamente a sus respectivos vuelos", precisó la empresa Oceanwide Expeditions en un comunicado.

Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, llegó este sábado a Tenerife para supervisar el desembarco del crucero por lo que aseguró que España se encuentra preparada para este proceso.

Así mismo, Adhanom aseguró que el riesgo actual para la salud pública derivada de la enfermedad es baja, de modo que, aseguró que esta situación se diferencia del covid. No obstante, manifestó que la cepa del hantavirus registrada dentro del crucero “es grave”.

¿Cuál será el próximo paradero del crucero?

Según portavoces internacionales, el barco seguirá a Países Bajos en donde el gobierno de ese país y el armador se encargará del proceso completo de desinfección, confirmó por su lado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Luego de que los pasajeros sean examinados dentro de la embarcación, serán trasladados a tierra firme por medio de una embarcación más pequeña y en autobuses aislados de la población local hasta el aeropuerto de Tenerife Sur para ser repatriados a sus países de origen.

Según el ministro de Interior español, los primeros pasajeros en desembarcar serán los españoles y luego seguirán por grupos dependiendo de su nacionalidad. Finalmente, dieron a conocer que para los pasajeros que no hacen parte de la UE, que no disponen de medios aéreos para la repatriación, se está preparando un plan coordinado con Países Bajos.