Bogotá lanzó nuevo programa con subsidios y ayudas para comprar vivienda

La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó oficialmente “Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar”, una nueva estrategia con la que busca facilitar el acceso a vivienda para miles de familias en la capital del país.

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El programa, liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat, incluye subsidios, apoyos de arriendo, mejoramiento de viviendas y acompañamiento financiero para quienes sueñan con tener casa propia.

La iniciativa fue anunciada bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y pretende acompañar a los ciudadanos en cada etapa del proceso, desde el ahorro inicial hasta la escrituración del inmueble.

Según explicó la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, el objetivo es que el acceso a vivienda “sea un proceso claro, transparente y humano”.

Subsidios y ayudas para comprar vivienda en Bogotá

Uno de los programas más destacados será “Reactiva tu Compra”, que contará con 2.000 cupos destinados a familias que ya iniciaron el proceso de adquisición de vivienda, pero necesitan un impulso económico para completar el cierre financiero.

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Además, los días 19 y 20 de mayo se abrirá la convocatoria de “Ahorro para mi Casa”, con 1.500 cupos. A través de esta iniciativa, el Distrito entregará hasta $13.026.733 en 12 pagos para ayudar a cubrir gastos de arriendo mientras las familias reúnen el dinero de la cuota inicial.

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La estrategia también contempla apoyos para quienes necesitan mejorar sus hogares actuales. En localidades como Engativá se abrirán postulaciones para arreglos estructurales y mejoramiento de pisos.

Bogotá prepara la Gran Feria de Vivienda 2026

Otro de los anuncios importantes es la realización de la Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, que se llevará a cabo entre el 2 y el 4 de julio.

El evento reunirá a constructoras, entidades financieras y cajas de compensación en un mismo espacio para orientar a los ciudadanos sobre opciones de compra y subsidios disponibles.

Las personas interesadas deberán realizar una inscripción virtual previa entre el 20 de mayo y el 1 de junio a través de los canales oficiales de la Secretaría del Hábitat.