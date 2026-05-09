¿Germán Vargas Lleras quería aspirar a la presidencia 2026?: esto respondió Iván Duque

Colombia se encuentra dándole el último adiós a Germán Vargas Lleras, quien falleció este viernes 8 de mayo tras una contundente lucha, de casi una década, contra un meningioma benigno y demás afectaciones en su salud.

Ante su partida, diferentes figuras políticas de todo el país se han pronunciado para lamentar su deceso y, sobre todo, recordar el trascendental legado que hoy deja dentro de la gesta política nacional.

Iván Duque recordó su relación con Germán Vargas Lleras

El expresidente de Colombia Iván Duque compartió, en entrevista con Noticias RCN, cómo su rivalidad política con Germán Vargas Lleras se transformó en una "amistad personal sólida", tras confirmarse el fallecimiento del exvicepresidente y líder del partido Cambio Radical.

"Construimos una amistad personal sólida", escribió Duque en su cuenta de X tras conocerse la noticia. En la entrevista, el exmandatario explicó que aunque compitieron por la presidencia en 2018, "nunca nos agredimos en lo personal". Duque recordó que tras ganar la primera vuelta "con más de seis millones de votos" de ventaja, "la primera persona que llamé fue a él".

Durante su gobierno, Duque reveló que ofreció a Vargas Lleras ser embajador en Inglaterra, propuesta que el político declinó al no sentirse "cómodo en las posiciones diplomáticas". Aunque Cambio Radical se declaró independiente, el partido acompañó "la votación de la gran mayoría de nuestras reformas", facilitando el acercamiento entre ambos.

“Teníamos diferencias, pero con Germán se construyó una amistad que la atesoraré y después de que dejé la presidencia nos reunimos con mucha frecuencia, hablábamos del país, de la vida y la verdad es que Colombia pierde a uno de sus mejores hombres”, manifestó.

Sobre las frustradas aspiraciones presidenciales de Vargas Lleras, Duque afirmó que "reducir la reflexión sobre Germán a eso nos dejaría de lado valorar mucho mejor su legado".

El expresidente destacó su trabajo en infraestructura, vivienda, reformas a la justicia, la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, además de programas de agua potable.

¿Germán Vargas Lleras tenía interés por la presidencia 2026?

Duque confirmó que desde septiembre de 2022 mantenía reuniones mensuales con Vargas Lleras, donde discutían la situación del país.

"En muchas ocasiones le dije que él debería contemplar volver a la candidatura, volver a ese escenario, creo que era un gran momento para ello. Yo creo que él estaba con ganas, estaba recorriendo el país, fortaleciendo el partido, buscando nuevos liderazgos. Desafortunadamente se encontró con este percance de salud”, aseguró Duque.

Así mismo, Duque aseguró: "No tengo duda de que hubiera sido no solamente un gran candidato, sino que hubiera contribuido muchísimo a tener una coalición verdaderamente sólida para derrotar a toda la herencia del petrismo".

Finalmente, el exmandatario finalizó su reflexión sobre Germán Vargas Lleras al recordar que "nunca antepuso sus opiniones personales por encima de los intereses de la nación”.