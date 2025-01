Carreras que puede estudiar si no le gustan las matemáticas según la IA

No todos tienen afinidad por los números, pero eso no significa que no puedan encontrar una carrera satisfactoria y exitosa.

Según la inteligencia artificial, hay múltiples opciones de educación para quienes prefieren evitar las matemáticas en su vida profesional.

Aquí presentamos tres carreras ideales que te permitirán desarrollar tus talentos en áreas más creativas o humanas.

1. Comunicación Social y Periodismo

Si eres una persona que disfruta de contar historias, comunicar ideas y trabajar en medios de comunicación, esta carrera es ideal. Comunicación Social y Periodismo te prepara para roles en televisión, radio, prensa escrita y digital, además de relaciones públicas.

Es una opción perfecta para quienes se destacan en el uso del lenguaje y la interacción con las personas. Aunque podrías encontrarte con algunas materias de estadística, no representan un enfoque central de la carrera.

2. Diseño Gráfico

La creatividad es la clave en esta área. El Diseño Gráfico permite a los estudiantes trabajar en proyectos visuales que van desde la creación de logotipos hasta la producción de contenido digital. La mayoría de los programas de esta carrera priorizan el manejo de software especializado, la teoría del color y las tendencias de diseño, dejando de lado los cálculos matemáticos complejos. Es una excelente opción para aquellos con inclinación artística y sentido estético.

3. Psicología

Si te apasiona entender la mente humana y ayudar a los demás, Psicología podría ser la elección perfecta. Aunque incluye materias como estadística, el enfoque principal de la carrera está en el análisis del comportamiento humano, la empatía y la resolución de problemas emocionales. Los psicólogos pueden trabajar en áreas como la terapia, la educación, la investigación y los recursos humanos.