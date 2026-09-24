CANAL RCN
Economía

Reconocido banco en el país pisa fuerte y aumenta la rentabilidad de sus bolsillos hasta el 10 % E.A.

La entidad sacudió el mercado financiero al actualizar las tasas de interés de sus bolsillos.

Lulo Bank subió tasas
Foto: Creada con IA y Magnific

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
07:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ecosistema financiero digital en Colombia continúa su dinamismo y competencia por captar la atención de los ahorradores. En esta oportunidad, Lulo Bank anunció una actualización estratégica en las tasas de rentabilidad de sus populares bolsillos, una herramienta diseñada para que los ciudadanos puedan separar y organizar su dinero de acuerdo con diferentes metas u objetivos personales.

Esta modificación impacta de forma directa los rendimientos de miles de usuarios, ofreciendo incentivos más atractivos en un momento clave para las finanzas personales en el país.

De acuerdo con la información oficial de la entidad, los cambios cobijan tanto a los Bolsillos Flex como a los Bolsillos Programados, presentando incrementos significativos según la categoría del cliente (cuenta estándar o Lulo PRO) y el plazo seleccionado.

Las 3 mejores tasas de compra de cartera este septiembre que lo harán dejar de pagar intereses de más
RELACIONADO

Las 3 mejores tasas de compra de cartera este septiembre que lo harán dejar de pagar intereses de más

El CEO de la institución destacó que el propósito principal de esta estrategia es brindar a los ciudadanos herramientas de organización más potentes y competitivas para administrar su capital de manera eficiente.

¿Cómo quedaron las tasas en los Bolsillos Flex?

Los Bolsillos Flex se caracterizan por ofrecer una mayor disponibilidad del dinero sin descuidar la rentabilidad, permitiendo a los usuarios disponer de sus recursos de forma flexible. Con la nueva actualización, las condiciones mejoraron notablemente:

Para los clientes Lulo estándar, la tasa de rentabilidad pasó de 7,50 % a un llamativo 9,50 % E.A. (Efectivo Anual), lo que representa un aumento directo de dos puntos porcentuales.
Por su parte, para los usuarios categorizados como Lulo PRO, la tasa de interés escaló desde el 9,25 % hasta alcanzar el 10 % E.A., consolidando un incremento de 0,75 puntos porcentuales.

CDT en Colombia pagan hasta 13,5%: estas son las mejores tasas en septiembre de 2026
RELACIONADO

CDT en Colombia pagan hasta 13,5%: estas son las mejores tasas en septiembre de 2026

Estos bolsillos no exigen un saldo inicial obligatorio y permiten gestionar múltiples apartados de forma simultánea, calculando sus rendimientos sobre el saldo promedio del mes anterior para abonarlos durante los primeros días de cada periodo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciberseguridad

Alertan por nueva peligrosa estafa en WhatsApp con fotos de visualización única: así funciona

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 23 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultados lotería

Resultados loterías de Manizales, Valle y Meta hoy, 23 de septiembre de 2026

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Nuevo VIDEO: así se vivió un reciente temblor que se sintió fuerte en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano ha continuado detectando movimientos telúricos en Chaparral, Tolima.

Turquía

EN VIDEOS: así se vivió el fuerte sismo de magnitud 5.4 en Turquía

Las autoridades locales han informado que no se han detectado daños estructurales ni víctimas.

EPS

Adiós a la cuota moderadora: Gobierno De la Espriella otorga beneficio a estos pacientes

Horóscopo

Horóscopo de hoy, 24 de septiembre: predicciones para cada signo

Rafael Nadal

'Rafa' Nadal volverá a las canchas y se enfrentará a uno de los '4 fantásticos' de la historia del tenis