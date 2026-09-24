Reconocido banco en el país pisa fuerte y aumenta la rentabilidad de sus bolsillos hasta el 10 % E.A.

El ecosistema financiero digital en Colombia continúa su dinamismo y competencia por captar la atención de los ahorradores. En esta oportunidad, Lulo Bank anunció una actualización estratégica en las tasas de rentabilidad de sus populares bolsillos, una herramienta diseñada para que los ciudadanos puedan separar y organizar su dinero de acuerdo con diferentes metas u objetivos personales.

Esta modificación impacta de forma directa los rendimientos de miles de usuarios, ofreciendo incentivos más atractivos en un momento clave para las finanzas personales en el país.

De acuerdo con la información oficial de la entidad, los cambios cobijan tanto a los Bolsillos Flex como a los Bolsillos Programados, presentando incrementos significativos según la categoría del cliente (cuenta estándar o Lulo PRO) y el plazo seleccionado.

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El CEO de la institución destacó que el propósito principal de esta estrategia es brindar a los ciudadanos herramientas de organización más potentes y competitivas para administrar su capital de manera eficiente.

¿Cómo quedaron las tasas en los Bolsillos Flex?

Los Bolsillos Flex se caracterizan por ofrecer una mayor disponibilidad del dinero sin descuidar la rentabilidad, permitiendo a los usuarios disponer de sus recursos de forma flexible. Con la nueva actualización, las condiciones mejoraron notablemente:

Para los clientes Lulo estándar, la tasa de rentabilidad pasó de 7,50 % a un llamativo 9,50 % E.A. (Efectivo Anual), lo que representa un aumento directo de dos puntos porcentuales.

Por su parte, para los usuarios categorizados como Lulo PRO, la tasa de interés escaló desde el 9,25 % hasta alcanzar el 10 % E.A., consolidando un incremento de 0,75 puntos porcentuales.

Estos bolsillos no exigen un saldo inicial obligatorio y permiten gestionar múltiples apartados de forma simultánea, calculando sus rendimientos sobre el saldo promedio del mes anterior para abonarlos durante los primeros días de cada periodo.