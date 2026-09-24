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EN VIDEOS: así se vivió el fuerte sismo de magnitud 5.4 en Turquía

Las autoridades locales han informado que no se han detectado daños estructurales ni víctimas.

Foto: captura de pantalla del video.

Nicolás Forero

septiembre 24 de 2026
07:15 a. m.
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Este jueves se confirmó un fuerte temblor de magnitud 5.4 en Sanliurfa, Turquía.

El movimiento telúrico fue a las 10:40 de la mañana de ese país (2:40 de la madrugada de Colombia) y tuvo una profundidad superficial.

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Además, en medio de los momentos de pánico que se vivieron, algunos ciudadanos grabaron la situación y difundieron los videos a través de las redes sociales.

En videos: así fue el fuerte sismo que se sintió hoy 24 de septiembre en Turquía

Una cámara de seguridad ubicada en una oficina registró que el movimiento telúrico sacudió el lugar y que un hombre evacuó de inmediato y trató de establecer comunicación mediante su celular.


Asimismo, otra cámara situada dentro de un restaurante permitió percatarse de que los clientes y trabajadores sintieron el temblor con fuerza y, por lo tanto, corrieron en cuestión de segundos hacia la parte exterior.

De igual manera, otras grabaciones captadas por los ciudadanos mostraron que la mayoría de edificios se evacuaron y que las calles se llenaron de varios transeúntes hasta que el movimiento telúrico se detuvo.

¿Cuál ha sido el balance de las autoridades tras el fuerte sismo de hoy 24 de septiembre de 2026 en Turquía?

Luego de que se sintió el fuerte movimiento telúrico de magnitud 5.4, Murat Kurum, el ministro de Urbanismo y Medio Ambiente de Turquía, informó que no se han reportado daños estructurales, pero que el monitoreo seguiría siendo constante.

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Por otra parte, las autoridades de ese país también han dejado claro que no se han registrado heridos ni víctimas y le han advertido a la ciudadanía que es normal que se presenten réplicas porque se continuará liberando energía.

Adicionalmente, por instrucción del Gobierno, se han enviado equipos técnicos a zonas como Adiyaman, Malatya y Diyarbakir, que fueron algunas en las que más se sintió el movimiento telúrico.

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