Las 3 mejores tasas de compra de cartera este septiembre que lo harán dejar de pagar intereses de más

El comportamiento del sector financiero durante este mes de septiembre ha generado un escenario propicio para la optimización de pasivos.

Ante la fluctuación de los indicadores y las políticas monetarias vigentes, las entidades bancarias han ajustado sus portafolios, convirtiendo la compra de cartera en una de las herramientas más eficientes para el saneamiento financiero y la reducción del costo de la deuda.

Para los usuarios que buscan unificar sus obligaciones —tales como tarjetas de crédito, créditos de consumo o préstamos de libre inversión—, resulta fundamental analizar detalladamente qué instituciones ofrecen las condiciones más competitivas del mercado actual.

Mejores tasas para compra de cartera

Durante este periodo, la competencia entre las diferentes entidades bancarias se ha intensificado. Por un lado, se observa un segmento de bancos tradicionales y de nicho que han apostado por tasas preferenciales para captar a clientes con un perfil de riesgo bajo.

En este grupo, instituciones como Serfinanza y Davivienda han destacado con tasas efectivas anuales (E.A.) competitivas que oscilan entre el 12,55% y 12,66% E.A.

Asimismo, opciones orientadas a la unificación mediante cupos rotativos o líneas especiales en entidades como el Banco Popular o el Banco AV Villas registran mínimos que parten desde el 1,03% M.V. (13,15% E.A.) y el 1,1% N.M.V. (14,10% E.A.) para perfiles de alta calificación crediticia.

Por el contrario, se identifican tasas más elevadas en cooperativas financieras, financieras de financiamiento comercial y algunas líneas específicas de instituciones como el BBVA, donde los costos de colocación pueden superar el 28% E.A. Esta brecha tarifaria evidencia que una elección desacertada puede anular los beneficios esperados de la unificación.

¿Qué factores determinan la compra de cartera?

Para garantizar que el traslado de deudas cumpla con el objetivo de generar un ahorro real, es necesario considerar los siguientes aspectos técnicos: