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Colombia

Nuevo VIDEO: así se vivió un reciente temblor que se sintió fuerte en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano ha continuado detectando movimientos telúricos en Chaparral, Tolima.

Foto: captura de pantalla del video.

Nicolás Forero

septiembre 24 de 2026
07:51 a. m.
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En los últimos días, en Chaparral, Tolima, se han presentado más de 400 movimientos telúricos.

Varios de ellos han superado los 4.0 de magnitud y, por lo tanto, se han alcanzado a sentir en otras regiones del país.

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De hecho, en las últimas horas, un ciudadano de Quindío, Armenia, se mostró preocupado por los constantes temblores que se han detectado en el país y compartió una grabación en sus redes sociales.

Así se vivió en Quindío uno de los más recientes temblores que se han sentido en Colombia

Luego de que se presentó un movimiento telúrico en el país, el ciudadano evacuó su apartamento, ubicado en un piso alto, y grabó los alrededores del conjunto residencial.

Además, aseguró que los temblores han 'sacudido' el territorio con fuerza y que, por ende, la zozobra que él ha sentido ha sido constante.

Sin embargo, su grabación no terminó ahí, sino que, al parecer, posteriormente sintió una réplica y desde un balcón también dejó registro de que sus vecinos habían comenzado a evacuar.

¿Cuáles han sido los últimos temblores que se han sentido en Colombia hoy 24 de septiembre de 2026?

Desde las 7:00 de la mañana de este 24 de septiembre, se han reportado varios movimientos telúricos en Chaparral, Tolima.

Los detalles exactos son los siguientes:

  • 7:01 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

  • 7:09 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Roncesvalles (Tolima).

7:11 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Chaparral (Tolima).

  • 7:16 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Santa Helena Del Opón (Santander), a 13 de Contratación (Santander) y a 14 de El Guacamayo (Santander).

  • 7:22 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 25 de Chaparral (Tolima) y a 25 de San Antonio (Tolima).

  • 7:26 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 15 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

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  • 7:37 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

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