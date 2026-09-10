CDT en Colombia pagan hasta 13,5%: estas son las mejores tasas en septiembre de 2026

Los CDT en Colombia continúan siendo una opción para quienes tienen un dinero ahorrado que no necesitan utilizar de inmediato y quieren obtener una rentabilidad previamente establecida.

En septiembre de 2026, algunas entidades financieras ofrecen tasas que superan el 13% efectivo anual (E.A.), aunque el porcentaje cambia dependiendo del plazo elegido.

¿Cuáles son los CDT que más pagan en Colombia en septiembre?

Para quienes buscan una inversión a seis meses, Banco Contactar aparece entre las alternativas con una tasa del 12,65% E.A. Le siguen KOA Compañía de Financiamiento, con 12,00%; Ban100, con 11,50%; y Bold, con 11,25%.

Las tasas aumentan en algunas entidades cuando el dinero se mantiene durante 12 meses. Pibank ofrece 13,50% E.A., la cifra más alta entre las alternativas consultadas, seguido por Banco Contactar, con 13,30%; Banco W, con 13,20%; y KOA, con 12,90%.

Para un plazo de 24 meses, Banco Contactar ofrece 13,30% E.A.; KOA, 12,95%; Ban100, 12,50%; y Banco Santander, 12,00%.

Las tasas corresponden a valores consultados en septiembre y pueden cambiar según las condiciones establecidas por cada entidad.

¿Qué debe revisar antes de abrir un CDT?

Aunque una tasa alta puede resultar atractiva, no es el único aspecto que debería considerarse. También es importante revisar el monto mínimo de inversión, el plazo, la forma de pago de los intereses y la disponibilidad que tendrá del dinero.

Por ejemplo, el CDT Digital KOA permite invertir desde $250.000 y realizar el proceso de manera digital, transfiriendo los recursos mediante PSE sin necesidad de tener una cuenta de ahorros con la compañía.

“En un mercado cada vez más competitivo por el ahorro de los colombianos, comparar puede marcar la diferencia entre escoger únicamente una tasa atractiva y tomar una decisión financiera que realmente se ajuste a las necesidades de cada persona”, explicó Lina Galindo, CEO de KOA Compañía de Financiamiento.

Antes de invertir también es recomendable verificar que la entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y consultar si el producto cuenta con la cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín.