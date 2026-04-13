¿Es usted docente pensionado? Así puede verificar si tiene derecho al pago adicional de la Mesada 14

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó de manera unánime el proyecto de acto legislativo que busca devolver la mesada 14 a los docentes del país.

Este beneficio, que consiste en un pago adicional anual equivalente a una mensualidad de pensión, fue eliminado en el año 2005 bajo la premisa de sostenibilidad fiscal, generando desde entonces una sentida lucha gremial por la recuperación de lo que los maestros consideran un derecho adquirido y una compensación justa por su labor en la formación de las nuevas generaciones.

Bajo el liderazgo del ministro del Interior, Armando Benedetti, el Gobierno ha logrado consolidar una mayoría absoluta que reconoce la necesidad de eliminar la brecha pensional que afectaba a los docentes jubilados después de 2005.

Así puede verificar si tiene derecho al pago adicional de la Mesada 14

Al tratarse de una reforma constitucional que modifica el artículo 48 de la Carta Política, el proyecto ha requerido un trámite riguroso de ocho debates, de los cuales ya ha superado tres cuartas partes del camino.

La implementación de esta medida, que ahora pasa a sus últimos dos debates en el Senado de la República, tendrá un impacto financiero directo y positivo. La mesada 14 funcionará como una prima de mitad de año, administrada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Para un docente que hoy percibe una pensión de, por ejemplo, dos millones de pesos, la aprobación definitiva significará un ingreso adicional anual de la misma cifra, proporcionando un alivio económico significativo frente al costo de vida actual.

Lo más relevante de esta propuesta es su carácter inclusivo, ya que no solo beneficiará a quienes hoy disfrutan de su retiro, sino también a los futuros pensionados y a las familias que reciben pensiones por sobrevivencia o sustitución.

A pesar del optimismo reinante en los pasillos del Capitolio, el tiempo es el principal desafío. Para que la restitución de la mesada 14 sea una realidad jurídica antes de que finalice el primer semestre de 2026, el Senado debe ratificar el texto en sus dos debates restantes antes del 20 de junio.

De lograrse, el magisterio colombiano cerraría un capítulo de reclamos históricos, logrando que el Estado reconozca una excepción en el régimen pensional que equipara a los maestros con otros sectores que conservaron beneficios similares. Este avance no solo representa una victoria económica, sino una validación política de la labor docente en la estructura social de Colombia.