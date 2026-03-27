Docentes en Colombia tendrán aumento y bonificación en 2026: estos son los nuevos salarios

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo ajuste salarial para los docentes del sector público en Colombia.

A través del Decreto 0299 de 2026, expedido el 25 de marzo, se estableció un incremento en los ingresos de maestros y directivos docentes, junto con nuevas bonificaciones que impactarán directamente su salario en 2026.

RELACIONADO Miles de docentes en Colombia recibirán ascenso y mejor sueldo tras evaluación del Gobierno

La medida cobija a quienes hacen parte de los niveles de preescolar, básica y media, y responde a acuerdos alcanzados con la Fecode, en medio de la negociación estatal.

Así quedó el aumento salarial para docentes en 2026

El incremento fue definido con base en una fórmula que combina inflación y acuerdos laborales. Según lo establecido, el ajuste incluye tres componentes:

5,10% por inflación (IPC 2025 certificado por el DANE)

1,9% por acuerdo estatal

0,4% adicional por nivelación salarial.

El incremento debía corresponder al incremento porcentual del IPC total en 2025 certificado por el DANE, más uno punto nueve por ciento (1,9%).

En total, el aumento ronda el 7,4%, lo que lo convierte en uno de los ajustes más completos para el sector público. Por ejemplo, un docente que ganaba $3.500.000 pasará a recibir cerca de $3.759.000 en 2026.

Bonificaciones y beneficios adicionales para el magisterio

Más allá del incremento, el decreto introduce un componente diferencial frente a otros trabajadores del Estado: una bonificación adicional del 0,4%, que se suma al aumento general.

Además, el paquete incluye mejoras en otros ingresos como el aumento de la bonificación por servicios prestados en tres puntos porcentuales para 2026 y un punto adicional para 2027.

También se contemplan beneficios como el auxilio de transporte para quienes ganen menos de dos salarios mínimos ($3.502.810) y la prima de alimentación para ingresos de hasta $3.223.757.

Con estas medidas, el Gobierno busca mejorar las condiciones laborales de los docentes y fortalecer el sistema educativo, posicionando al magisterio como un eje clave dentro de la política pública del país.