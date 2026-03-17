Éxito colombiano: agencia de influencers factura US$12 millones

Match Agency, una exitosa empresa colombiana de influencer marketing, alcanzó ingresos por 12 millones de dólares conectando a marcas globales con figuras como 'La granja del borrego'. Descubre cómo esta compañía está revolucionando la publicidad digital en América Latina.

El boom del influencer marketing en Colombia y América Latina

El influencer marketing se ha consolidado como una de las estrategias corporativas más efectivas para conectar a las marcas con sus audiencias en el entorno digital. Lejos de ser una moda pasajera, es una industria multimillonaria. Solo en Colombia, este sector mueve cerca de US$150 millones y cuenta con más de 650.000 creadores de contenido activos, según datos de Sectorial.

Estas cifras posicionan a Colombia como un referente indiscutible en la región, un mercado que, según proyecciones, podría alcanzar los US$31.000 millones para el año 2027. En este ecosistema hiperconectado, las recomendaciones digitales son el nuevo voz a voz, convirtiéndose en un factor determinante para la decisión de compra de los usuarios.

Match Agency: talento colombiano que conquista el continente

En medio de este auge digital, Match Agency, una empresa de origen colombiano, se ha posicionado como uno de los gigantes del sector. Su éxito radica en conectar a grandes anunciantes con una red de más de 2.245 influenciadores distribuidos en 10 países, incluyendo Estados Unidos, México, Perú y Colombia.

Durante el 2025, la compañía alcanzó una impresionante facturación superior a los US$12 millones. Este hito no solo la convierte en una de las agencias de creadores de contenido con mayor crecimiento en América Latina, sino que demuestra la capacidad de exportación del talento digital nacional. Su portafolio incluye a celebridades de internet altamente reconocidas como La granja del borrego, Laura Barjum y Los de Ñam.

Estrategias de conversión: de los 'likes' a las ventas reales

El verdadero valor del marketing de influencia actual no está solo en la visibilidad, sino en el retorno de inversión. Karen Carreño, CEO de Match Agency, señala que el éxito de la compañía responde a un enfoque meticuloso en el diseño de estrategias de alto impacto con resultados medibles.

Uno de los principales focos de nuestras estrategias es la eficiencia en la conversión. Permitimos que marcas globales conecten con sectores específicos a través de mensajes de alta credibilidad

Explica Carreño.

Solo en el último año, la agencia desarrolló 427 campañas para más de 50 marcas líderes, incluyendo multinacionales como Bayer y Kimberly-Clark. Un caso de éxito destacado fue el lanzamiento de Scott Premium, donde lograron:

Un crecimiento del 66,2 % en las ventas directas (sell out).

Un aumento en la participación de mercado del 3,47 % al 5,77 %.

Un Retorno de Inversión Publicitaria (ROAS) de 2,18 en plataformas de delivery rápido.

El futuro de los creadores de contenido: tendencias para 2026

La tendencia para este año es clara: las audiencias prefieren seguir a personas reales antes que a logotipos corporativos .

El contenido ya no se percibe como simple publicidad; es cultura y conversación. Las estrategias ganadoras serán aquellas que logren forjar relaciones a largo plazo, donde el creador actúe como un socio estratégico y no como una simple valla publicitaria digital.

Bajo esta filosofía, Match Agency proyecta un 2026 aún más ambicioso:

Ejecutar más de 513 campañas estratégicas.

Movilizar a cerca de 3.100 influenciadores en los mercados donde opera.

Alcanzar una facturación superior a los US$16 millones, con un crecimiento proyectado del 33 %.

Con estos objetivos, la agencia colombiana busca consolidar su presencia internacional y seguir siendo el gran referente de profesionalización y excelencia del marketing de influencia en América Latina.