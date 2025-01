Advierten a clientes de Bancolombia por modalidad de robo: así funciona

Con el paso de los días, las estafas y modalidades de robo a usuarios de bancos se han hecho cada vez más frecuentes.

En esta oportunidad, un creador de contenido en redes sociales, alertó a miles de clientes sobre una modalidad donde le robaron todos los datos de su tarjeta.

El hombre contó detalle a detalle como los delincuentes estuvieron a punto de robarle todo su dinero y datos.

Así funciona la modalidad de estafa usando el nombre de Bancolombia

"No me pidieron datos, sino que dieron todos mis datos. Me ofrecieron un cambio de tarjeta por otra categoría. Acepté porque me dijeron que iban a enviarse un mensajero, todo igual, un protocolo como en ocasiones anteriores lo hemos hecho”, contó.

Este hombre relató que al día siguiente llegó un mensajero con un sobre de Bancolombia. Aseguró que en la nueva tarjeta estaban en relieve sus datos y luego el mensajero procedió a pedirle algo inusual.

“Sacó unas tijeras para cortar mi tarjeta y, por seguridad, ponerla en una bolsita que me iba a pasar a mí. Ese detalle me pareció raro y se la pasé igual. El man la cortó y metió los pedacitos en la bolsa. Me pasó la bolsa. Finalizamos, él se va y cuando voy en el ascensor detallo que la tarjeta tiene una calidad deficiente”, agregó.

Ante la gran duda, este usuario del banco decidió llamar a la entidad donde le afirmaron que se trataba de una estafa, bloqueando de una vez el plástico para que no hicieran ningún tipo de transacciones.

¿Cómo identificar la estafa?

Para protegerse de esta modalidad de fraude, Bancolombia recomienda a sus clientes estar atentos a las siguientes señales de alerta: