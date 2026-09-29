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Economía

¿Busca empleo en Bogotá?: más de 1.800 vacantes disponibles en jornadas presenciales

Los interesados podrán acceder a estas ofertas laborales hasta el próximo 3 de octubre del 2026.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
01:55 p. m.
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Los bogotanos tendrán la oportunidad de acceder a más de 1.800 vacantes en distintos sectores económicos durante la semana de la empleabilidad que se encuentra siendo desarrollada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Conozca aquí los horarios y las modalidades para cada una de las jornadas que las autoridades tienen programadas.

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Jornada de empleo presencial en Bogotá

La jornada presencial se realizará el próximo 1 de octubre en el Salón Comunal de Veraguas, ubicado en calle 4A #32A-75, desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Dicho espacio contará con 300 vacantes que se encuentran disponibles para distintos perfiles de soldador (a), oficial de obra, oficial de estructura metálica, oficial de mampostería, técnica (o) eléctrica (o), maestro (a) de obra, ingeniera (o) de calidad y ayudante de obra.

Así mismo, el Servicio Público de Empleo habilitó más de mil vacantes que incluyen perfiles administrativos, operativos, técnicos, profesionales y de servicios incluyendo opciones sin experiencia laboral previa.

Según María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, actualmente hay más de 300 oportunidades de trabajo para personas que no cuentan con experiencia laboral. Mientras tanto, hay más de 200 perfiles profesionales para ampliar la oferta laboral.

“Queremos que esta oferta llegue a más personas: contamos con 1.420 oportunidades para mujeres, 1.183 para jóvenes entre 18 y 28 años, 357 para mayores de 50 años y 140 para personas con discapacidad. Seguimos trabajando para que más personas encuentren un trabajo formal”, aseguró López en la Alcaldía de Bogotá.

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Unidad Móvil de Empleo estará en Barrios Unidos

Por otro lado, la Unidad Móvil de Atención estará hasta el próximo 3 de octubre en la localidad de Barrios Unidos. Las personas podrán asistir con su hoja de vida a la Universidad Los Libertadores, de lunes a viernes, entre las 08:00 a.m. y las 04:00 p.m. El sábado lo podrán hacer entre las 08:00 a.m. y las 12:00 p.m.

Algunos de los cargos que se encuentran disponibles son: agente de call center trilingüe, agente bilingüe, asesor(a) de servicio al cliente, asesor(a) comercial, asesor(a) de cobranza, soporte técnico, ejecutiva (o) de finanzas, operario(a) de piscina, auxiliar de infraestructura, auxiliar de admisiones y registro, auxiliar de patología, entre otros.

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