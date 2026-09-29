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¿Quién gana Medellín vs. Millonarios? Esto dice la IA sobre el marcador

¿Cómo quedará Medellín vs. Millonarios? La IA ya dio su pronóstico.

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Foto: X Millonarios y DIM

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
01:23 p. m.
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Independiente Medellín y Millonarios se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha aplazada de la Liga BetPlay II-2026. El partido tendrá un ingrediente especial: Juan Guillermo Cuadrado fue convocado por el equipo bogotano y podría debutar en el estadio donde comenzó su carrera profesional.

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A pocas horas del encuentro, una pregunta aparece entre los aficionados: ¿quién ganará? Una herramienta de inteligencia artificial hizo su propia proyección.

¿Cuál es el marcador que predice la IA para Medellín vs. Millonarios?

La inteligencia artificial proyecta un empate 1-1 entre Independiente Medellín y Millonarios en el Atanasio Girardot.

De acuerdo con el análisis, el equipo antioqueño buscaría imponer condiciones desde el comienzo mediante presión alta, intensidad y ataques por las bandas, aprovechando además la condición de local.

Millonarios, por su parte, tendría una propuesta más asociada al orden y la circulación de balón, con la intención de controlar los momentos de mayor presión del conjunto dirigido por Luis Amaranto Perea.

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La herramienta considera que el enfrentamiento entre ambos estilos podría terminar en un partido equilibrado y con pocas diferencias en el marcador.

¿Juan Guillermo Cuadrado debutará con Millonarios ante Medellín?

La presencia de Cuadrado es uno de los principales atractivos del encuentro. El volante fue incluido en la convocatoria de Millonarios para visitar al DIM y podría disputar sus primeros minutos oficiales con el conjunto dirigido por Alberto Gamero.

El partido también tiene un significado especial para el futbolista antioqueño. Cuadrado comenzó su carrera profesional precisamente con Independiente Medellín y ahora podría regresar al Atanasio Girardot, pero vistiendo la camiseta de Millonarios.

La última palabra sobre su participación la tendrá Gamero, quien deberá decidir si el jugador comienza como titular o ingresa durante el compromiso.

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El duelo está programado para las 8:05 p. m. de este martes 29 de septiembre y corresponde a un partido pendiente de la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026. La transmisión estará a cargo de Win Sports+.

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