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JET confirma concierto en Bogotá: fecha, lugar y cuándo comprar las boletas

JET confirmó concierto en Bogotá para 2027. Revise la fecha, el lugar, cuándo comienza la venta de boletas y los detalles de su regreso a Colombia.

JET confirma concierto en Bogotá: fecha, lugar y cuándo comprar las boletas
Foto: suministrada por Breakfast Live

Sebastián Montañez

septiembre 29 de 2026
01:01 p. m.
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Los amantes del rock de los 2000 tendrán una cita especial en Bogotá. JET, la banda australiana detrás de éxitos como “Are You Gonna Be My Girl” y “Look What You’ve Done”, regresará a los escenarios colombianos con un concierto programado para el 10 de abril de 2027 en el Royal Center.

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La presentación tendrá además dos artistas invitados, uno colombiano y otro internacional, cuyos nombres serán anunciados próximamente. La boletería estará dividida en tres etapas para una misma localidad.

JET en Bogotá: ¿cuándo comienza la venta de boletas?

La preventa para el concierto de JET en Bogotá comenzó este martes 29 de septiembre a las 10:00 a. m., hora Colombia, con una etapa destinada a artistas y preventa local.

Posteriormente, la venta general quedará habilitada el miércoles 30 de septiembre, también desde las 10:00 a. m. Las entradas podrán adquirirse mediante los canales oficiales de Fanki.

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El concierto será el sábado 10 de abril de 2027 en el Royal Center de Bogotá y promete hacer un recorrido por las canciones más reconocidas de la agrupación.

JET y los éxitos que marcaron el rock de los 2000
Originaria de Melbourne, Australia, JET se formó en 2001 y alcanzó reconocimiento internacional con ‘Get Born’, su álbum debut publicado en 2003. El disco ha vendido más de 6,5 millones de copias alrededor del mundo.

De allí surgieron canciones como “Are You Gonna Be My Girl”, “Rollover DJ” y “Look What You’ve Done”. Posteriormente, “Cold Hard Bitch” se convirtió en otro de sus temas más reconocidos.

En 2006 llegó ‘Shine On’, su segundo trabajo discográfico, con canciones como “Put Your Money Where Your Mouth Is”, “Bring It On Back” y “Rip It Up”.

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Tras varios años, JET volvió a los escenarios en 2023 para conmemorar las dos décadas de ‘Get Born’. Ese mismo año fue incorporada al ARIA Hall of Fame.

Ahora, la agrupación prepara su presentación en Bogotá, donde sus seguidores podrán reencontrarse con los himnos que la convirtieron en uno de los referentes del rock internacional de comienzos de siglo.

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