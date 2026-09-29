Gobierno solicitó con urgencia el traslado $1,2 billones para atender crisis de energía en el Caribe

El Ministerio de Hacienda confirmó la radicación del proyecto de ley 401 con mensaje de urgencia, destinado a canalizar $1,2 billones para atender la crisis del sistema eléctrico en la Costa Caribe, afectada por el fenómeno de El Niño.

RELACIONADO Atrasos en 275 proyectos energéticos enfrentan a Colombia a un escenario de escasez

De acuerdo con el ministro de Hacienda. Miguel Gómez, la medida busca una respuesta inmediata ante la situación energética que atraviesa la región.

El día viernes nosotros radicamos con mensaje de urgencia el proyecto (…) que tiene como objeto canalizar a través de un traslado presupuestal de $1,2 billones (…) para atender las necesidades del sistema eléctrico de la Costa Caribe.

Gobierno busca trasladar $1,2 billones para atender crisis energética en el Caribe

El proyecto contempla un traslado presupuestal, es decir, una reasignación de recursos ya existentes en el presupuesto nacional, para atender de manera inmediata las necesidades del sector eléctrico.

Aunque las autoridades reconocieron las limitaciones de la medida, defendieron su necesidad en el contexto actual del país.

Esa plata son otros pañitos de aguas tibias, pero es mucho dinero para la nación y sobre todo para la nación en este momento.

Gómez reconoció que, si bien la medida no resuelve el problema estructural, representa un monto significativo para atender la situación en el Caribe.

RELACIONADO Confirman que tarifas de energía van a subir por el fenómeno de El Niño

¿Para qué el Ministerio de Hacienda busca trasladar $1,2 billones?

La urgencia del proyecto responde a la crítica situación que enfrenta la costa Caribe en el suministro eléctrico, situación que se ha agravado por el fenómeno de El Niño.

Las autoridades insisten en que la aprobación del Congreso es fundamental para garantizar la continuidad del servicio en la región.

Nosotros necesitamos con urgencia que ese proyecto haga tránsito aquí porque es la manera como podremos seguir irrigando recursos mientras sucede y pasa este problema muy serio del fenómeno de El Niño.

En el Caribe las altas temperaturas han afectado tanto la generación como la distribución de energía eléctrica. Esta situación ha provocado racionamientos y cortes frecuentes que afectan a millones de habitantes.