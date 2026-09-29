CANAL RCN
Colombia

Gobierno solicitó con urgencia el traslado $1,2 billones para atender crisis de energía en el Caribe

El Ministerio de Hacienda busca trasladar recursos presupuestales para atender la crisis energética provocada por el fenómeno de El Niño en la región Caribe.

Gobierno solicitó con urgencia el traslado $1,2 billones para atender crisis de energía en el Caribe
Foto: X @miguel_gomez_m

Yhonay Díaz

septiembre 29 de 2026
01:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Hacienda confirmó la radicación del proyecto de ley 401 con mensaje de urgencia, destinado a canalizar $1,2 billones para atender la crisis del sistema eléctrico en la Costa Caribe, afectada por el fenómeno de El Niño.

Atrasos en 275 proyectos energéticos enfrentan a Colombia a un escenario de escasez
RELACIONADO

Atrasos en 275 proyectos energéticos enfrentan a Colombia a un escenario de escasez

De acuerdo con el ministro de Hacienda. Miguel Gómez, la medida busca una respuesta inmediata ante la situación energética que atraviesa la región.

El día viernes nosotros radicamos con mensaje de urgencia el proyecto (…) que tiene como objeto canalizar a través de un traslado presupuestal de $1,2 billones (…) para atender las necesidades del sistema eléctrico de la Costa Caribe.

Retos energéticos por Fenómeno de El Niño: la industria solar se prepara
RELACIONADO

Retos energéticos por Fenómeno de El Niño: la industria solar se prepara

Gobierno busca trasladar $1,2 billones para atender crisis energética en el Caribe

El proyecto contempla un traslado presupuestal, es decir, una reasignación de recursos ya existentes en el presupuesto nacional, para atender de manera inmediata las necesidades del sector eléctrico.

Aunque las autoridades reconocieron las limitaciones de la medida, defendieron su necesidad en el contexto actual del país.

Esa plata son otros pañitos de aguas tibias, pero es mucho dinero para la nación y sobre todo para la nación en este momento.

Gómez reconoció que, si bien la medida no resuelve el problema estructural, representa un monto significativo para atender la situación en el Caribe.

Confirman que tarifas de energía van a subir por el fenómeno de El Niño
RELACIONADO

Confirman que tarifas de energía van a subir por el fenómeno de El Niño

¿Para qué el Ministerio de Hacienda busca trasladar $1,2 billones?

La urgencia del proyecto responde a la crítica situación que enfrenta la costa Caribe en el suministro eléctrico, situación que se ha agravado por el fenómeno de El Niño.

Las autoridades insisten en que la aprobación del Congreso es fundamental para garantizar la continuidad del servicio en la región.

Nosotros necesitamos con urgencia que ese proyecto haga tránsito aquí porque es la manera como podremos seguir irrigando recursos mientras sucede y pasa este problema muy serio del fenómeno de El Niño.

En el Caribe las altas temperaturas han afectado tanto la generación como la distribución de energía eléctrica. Esta situación ha provocado racionamientos y cortes frecuentes que afectan a millones de habitantes.

¿Cómo será el cobro por exceso en el consumo de energía? Tome nota para ahorrar luz
RELACIONADO

¿Cómo será el cobro por exceso en el consumo de energía? Tome nota para ahorrar luz

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

Sequía por fenómeno de El Niño ya provoca racionamientos y desabastecimiento de agua en Tolima y Boyacá

Congreso de la República

Revelan cuánto le costó al Estado el esquema de seguridad de Juliana Guerrero

Yopal

Murió el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, víctima de un atentado armado

Otras Noticias

Liga BetPlay

¿Quién gana Medellín vs. Millonarios? Esto dice la IA sobre el marcador

¿Cómo quedará Medellín vs. Millonarios? La IA ya dio su pronóstico.

Conciertos

JET confirma concierto en Bogotá: fecha, lugar y cuándo comprar las boletas

JET confirmó concierto en Bogotá para 2027. Revise la fecha, el lugar, cuándo comienza la venta de boletas y los detalles de su regreso a Colombia.

Educación

Esto gana una persona con pregrado en Colombia frente a alguien sin estudios

Comercio

Así actúa el cerebro cuando el consumidor decide que debe comprar algo

Estados Unidos

Pasó 40 años en el corredor de la muerte en EE. UU. y descubrieron que su ADN no estaba en el crimen