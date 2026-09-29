Esto gana una persona con pregrado en Colombia frente a alguien sin estudios

¿Estudiar una carrera universitaria sigue representando una ventaja económica en Colombia?

Un nuevo informe encontró que el nivel educativo continúa marcando importantes diferencias en los ingresos de los trabajadores, aunque también reveló que la remuneración promedio de los profesionales con pregrado ha perdido terreno durante los últimos 15 años.

El análisis fue realizado por el Centro Javeriano de Competitividad (CJC)y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, utilizando información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane y del Snies entre 2010 y 2025.

¿Cuánto gana una persona con pregrado en Colombia?

Uno de los principales resultados señala que un trabajador cuyo máximo nivel educativo es el pregrado universitario gana, en promedio, cuatro veces más que una persona sin educación formal.

Sin embargo, el estudio muestra una reducción en la remuneración de los profesionales. El ingreso mensual promedio de quienes tienen pregrado pasó de $3,8 millones en 2010 a $3,5 millones en 2025.

La tendencia también aparece entre los trabajadores de 25 a 29 años, grupo cercano a los recién graduados. En este caso, el promedio pasó de $3,3 millones a $3 millones durante el periodo analizado.

“Este monto varía ampliamente de aspectos como la carrera, la universidad, el género, el área de desempeño, entre otros factores”, explicó Gloria Lucía Bernal, directora del LEE.

¿Cuánto gana una persona con posgrado en Colombia?

Los trabajadores con posgrado registraron una remuneración mensual promedio de $6,9 millones, cifra que se mantuvo prácticamente estancada durante los 15 años estudiados y que equivale a 7,8 veces el ingreso de una persona sin educación formal.

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El informe también encontró que Colombia tiene trabajadores con mayores niveles educativos. Entre 2010 y 2025, la proporción de ocupados con educación superior pasó del 17% al 30%.

“Colombia tiene una población ocupada más educada”, señaló Óliver Pardo, director del CJC.

Para consultar las diferencias según educación, departamento y actividad económica, los investigadores crearon el ‘Radar de Remuneración’, una herramienta pública que permite comparar los ingresos laborales.

Los autores advierten que las cifras son aproximaciones basadas en información reportada por los propios trabajadores y que los ingresos también dependen de factores como experiencia, profesión, región y sector económico.