Resultado Super Astro Sol hoy, 29 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol realizó este martes 29 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia.

Los apostadores estuvieron atentos al número de cuatro cifras y al signo zodiacal ganador para comprobar sus tiquetes y saber si lograron quedarse con alguno de los premios que entrega este popular juego de suerte y azar.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 29 de septiembre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol está programado de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Para este martes 29 de septiembre corresponde el sorteo 5541, de acuerdo con la programación oficial del juego.

Estos son los resultados del último sorteo:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXXX.

Los jugadores deben revisar cuidadosamente que tanto las cifras como el signo coincidan con la apuesta realizada. El operador establece que los números deben acertarse en el mismo orden en el que aparecen en el resultado oficial.

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El día anterior, lunes 28 de septiembre, el Super Astro Sol dejó como combinación ganadora el número 9009 con el signo Tauro.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol y cuánto paga?

Para participar en Super Astro Sol, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y acompañarlo con uno de los 12 signos del zodiaco. También existe la alternativa de apostar el mismo número con todos los signos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000.

El premio más alto se obtiene cuando el apostador acierta las cuatro cifras en su orden exacto y el signo zodiacal. En este caso, Super Astro paga 42.000 veces el valor apostado.

También hay premios para quienes acierten las últimas tres cifras más el signo, modalidad que paga 1.000 veces lo apostado, y las últimas dos cifras más el signo, que entrega 100 veces la apuesta.

Se recomienda conservar el tiquete original y verificar el resultado mediante los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso para reclamar un premio.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*