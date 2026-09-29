Colombia Fintech advierte impacto en crédito e inversión tras aprobación de reforma tributaria en Bogotá

La aprobación definitiva de la reforma tributaria de Bogotá sigue generando reacciones entre distintos sectores económicos. Esta vez, el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, expresó su preocupación por el aumento en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para actividades financieras y tecnológicas, al considerar que la medida podría afectar la competitividad de la capital, encarecer el crédito y desincentivar nuevas inversiones.

Durante una entrevista con Noticias RCN, Santos aseguró que la decisión envía un mensaje negativo a los inversionistas y a las empresas de base tecnológica que operan en la ciudad. Según indicó, el ecosistema fintech, que ha impulsado la innovación, la competencia y la inclusión financiera en Colombia, estaría siendo tratado como un sector que se busca “disuadir” en lugar de promover.

Fintech alertan por pérdida de competitividad e inversión

El dirigente gremial afirmó que la reforma tributaria representa una pérdida de competitividad fiscal para Bogotá frente a otras ciudades que buscan atraer empresas tecnológicas y capital extranjero.

“Estamos viendo una pérdida de competitividad”, señaló Santos, quien sostuvo que el incremento del ICA podría llevar a que algunas compañías reconsideren su operación en la capital y evalúen trasladar parte de sus actividades a municipios cercanos.

De acuerdo con el presidente de Colombia Fintech, el principal problema radica en que el ICA grava los ingresos de las empresas y no sus utilidades. En su opinión, este esquema afecta especialmente a las startups y compañías tecnológicas que suelen operar durante varios años con pérdidas mientras consolidan su crecimiento y modelo de negocio.

Santos argumentó que este tipo de empresas requieren reinvertir constantemente recursos para competir y expandirse, por lo que calificó el tributo como un impuesto “mal diseñado” que dificulta el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Además, destacó que el sector tecnológico colombiano continúa atrayendo importantes recursos de inversión internacional. Según explicó, una parte significativa de esos capitales se concentra en empresas fintech, muchas de ellas con sede en Bogotá, razón por la cual consideró que la ciudad debería promover este ecosistema en lugar de aumentar su carga tributaria.

Temor por créditos más costosos y menor acceso a financiación

Otra de las preocupaciones expuestas por el dirigente gremial tiene relación con el posible impacto para los usuarios del sistema financiero. Santos advirtió que el aumento del ICA podría traducirse en mayores costos para las entidades de crédito, situación que eventualmente terminaría afectando a los consumidores.

“Los bogotanos van a tener o menos crédito o crédito más costoso”, afirmó el presidente de Colombia Fintech al explicar que las compañías deberán buscar mecanismos para absorber el nuevo impuesto o trasladar parte de ese costo a sus operaciones.

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Según señaló, uno de los riesgos es que las entidades restrinjan la financiación a personas con mayores niveles de riesgo o menores ingresos, lo que podría aumentar la exclusión financiera. Asimismo, advirtió que algunas empresas podrían trasladar áreas estratégicas de su operación fuera de Bogotá para reducir la carga tributaria, con eventuales efectos sobre el recaudo futuro de la ciudad.

Pese a la aprobación de la reforma en el Concejo Distrital, Santos insistió en que el sector fintech continuará analizando las implicaciones de la medida y defendiendo la necesidad de revisar un impuesto que, a su juicio, termina afectando la inversión, la innovación y el acceso al crédito en la capital del país.