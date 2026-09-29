¿Se le olvidan los nombres cuando conoce a alguien? Esto explica la psicología

“Sé quién es, pero no recuerdo cómo se llama”. Es una situación que puede aparecer en medio de una conversación y que, aunque suele generar incomodidad, no necesariamente significa que exista un problema de memoria.

Olvidar el nombre de alguien puede estar relacionado con la manera en que el cerebro presta atención y almacena la información. El cansancio, el estrés, la ansiedad y una mente ocupada con demasiados estímulos pueden hacer que ese dato no quede bien registrado desde el comienzo.

¿Qué ocurre en el cerebro cuando alguien olvida un nombre?

El problema puede comenzar incluso antes de intentar recordar. Cuando una persona se presenta, quien escucha su nombre puede estar pendiente de muchas otras cosas: observar su rostro, entender lo que está diciendo, pensar en una respuesta o adaptarse al contexto de la conversación.

En ese momento, el nombre puede recibir menos atención que el resto de la información. Si no se establece una asociación suficientemente fuerte, recuperarlo posteriormente puede resultar difícil.

Esto ayuda a explicar por qué alguien puede recordar perfectamente dónde conoció a una persona, de qué hablaron o incluso qué estaba haciendo, pero no conseguir recuperar su nombre.

Los nombres propios tienen además una característica particular: por sí solos suelen aportar poco significado. Una profesión, un lugar o una actividad pueden relacionarse con conocimientos que ya están almacenados en la memoria. Un nombre, en cambio, puede llegar simplemente como una palabra que necesita ser asociada con un rostro y una historia.

¿La sobrecarga mental hace que olvidemos nombres?

Cuando la cabeza está ocupada con preocupaciones, tareas pendientes o demasiada información, los recursos de atención se distribuyen entre diferentes estímulos. En una situación social, esto puede hacer que el nombre de una persona no sea la información que recibe mayor prioridad.

El estrés y el cansancio también pueden afectar la concentración. Incluso la ansiedad social puede tener un papel: alguien preocupado por cómo está siendo percibido puede concentrarse tanto en la conversación o en su propio comportamiento que presta menos atención al nombre que acaba de escuchar.

Por eso, olvidar un nombre no permite concluir por sí solo que una persona esté mentalmente sobrecargada. Se trata de una posible explicación entre varias.

¿Por qué recordamos la cara, pero no el nombre?

El reconocimiento de una persona y la recuperación de su nombre no son exactamente lo mismo.

Es posible identificar inmediatamente a alguien conocido y, al mismo tiempo, tener dificultades para encontrar su nombre en la memoria. En ocasiones, incluso aparece la sensación de que la palabra está “a punto de salir”, pero no termina de aparecer.

Una forma de facilitar ese proceso consiste en prestar atención deliberadamente cuando alguien dice su nombre. Repetirlo durante la conversación o asociarlo con algún detalle de la persona también puede ayudar a crear una conexión más fácil de recuperar posteriormente.

¿Cuándo olvidar nombres puede ser una señal de alerta?

Un olvido ocasional no significa necesariamente que exista un deterioro de la memoria.

La situación merece mayor atención cuando los problemas se vuelven frecuentes, progresivos y empiezan a afectar actividades cotidianas. No es lo mismo olvidar ocasionalmente el nombre de alguien recién conocido que presentar dificultades constantes para recordar información habitual, realizar tareas conocidas o desenvolverse en situaciones que antes eran sencillas.

En esos casos, la valoración de un profesional de salud puede ayudar a determinar qué está ocurriendo.

Así que la próxima vez que un nombre desaparezca justo cuando más se necesita, no necesariamente hay que pensar que la memoria está fallando. A veces, simplemente había demasiadas cosas ocupando la atención al mismo tiempo.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.