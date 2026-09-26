Trabajadores en Colombia podrían pagar más de seguridad social: esta es la razón

La seguridad social representa uno de los gastos fijos más significativos para millones de personas en el país. Recientemente, se ha encendido una alerta debido a una modificación sustancial en los criterios y procesos de fiscalización para el cálculo de los aportes obligatorios, lo que generará que determinados sectores de la población laboral deban asumir un incremento en sus pagos mensuales.

El impacto principal recaerá sobre los trabajadores independientes, especialmente aquellos que perciben ingresos simultáneos a través de múltiples contratos de prestación de servicios o fuentes mixtas.

Hasta el momento, una práctica común entre muchos contratistas consistía en liquidar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) tomando como referencia únicamente el contrato de mayor valor o de forma fragmentada. Sin embargo, las normativas vigentes y los procesos de unificación exigen que el cálculo del Ingreso Base de Cotización (IBC) refleje la totalidad de las percepciones económicas reales del trabajador.

¿Cómo funciona el cálculo correcto del IBC?

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y las entidades competentes, cuando un ciudadano cuenta con varios vínculos contractuales en un mismo periodo, la obligación legal consiste en: