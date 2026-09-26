¡Pilas! Así será el nuevo contraflujo de la carrera Séptima para salir de Bogotá los sábados

Los conductores que salen de Bogotá hacia el norte tendrán una nueva opción para movilizarse los sábados en la mañana.

La Secretaría Distrital de Movilidad pondrá en marcha un piloto de contraflujo en la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245, con el propósito de ofrecer una alternativa adicional a la Autopista Norte y distribuir el tráfico entre ambos corredores.

La medida comenzará este sábado 26 de septiembre y se mantendrá durante los cuatro sábados siguientes, mientras las autoridades analizan el comportamiento de la movilidad y determinan si la estrategia puede convertirse en una medida permanente.

¿Cómo funcionará el contraflujo por la carrera séptima?

El cambio aplicará entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Durante esas cuatro horas, el tramo de la carrera Séptima comprendido entre las calles 193 y 245 operará exclusivamente en sentido norte.

Esto significa que los vehículos que quieran salir de Bogotá podrán utilizar este corredor para dirigirse hacia el norte, en lugar de concentrarse únicamente en la Autopista Norte.

¿Por qué cambiaron el sentido de la carrera séptima?

De acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría, cerca de 5.300 vehículos salen de Bogotá por la Autopista Norte los sábados durante la mañana.

Con el nuevo esquema, la administración distrital busca que parte de esos desplazamientos puedan trasladarse hacia la carrera Séptima.

La expectativa es que al contar con dos corredores disponibles se pueda distribuir el flujo vehicular y facilitar la salida de la ciudad durante las horas de mayor movimiento.

Por ahora, se trata de un piloto, por lo que la Secretaría evaluará qué ocurre durante los cuatro sábados de implementación antes de decidir si el contraflujo queda establecido de manera permanente.

¿Qué deben tener en cuenta quienes ingresan a Bogotá?

El cambio también tendrá implicaciones para quienes se movilicen en sentido contrario.

Las personas que ingresen a Bogotá por el norte y necesiten llegar a la carrera Séptima deberán utilizar la Autopista Norte hasta la calle 183.

Desde ese punto podrán tomar la calle 183 hacia el oriente para posteriormente conectarse con la carrera Séptima.

¿Qué pasará con el transporte público?

El contraflujo también modificará temporalmente el recorrido de la ruta rural 18-14 Torca–Tibabita.

Durante las horas en las que esté activo el piloto, esta ruta tendrá un trayecto alternativo para adaptarse al cambio de circulación en la carrera Séptima.

El recorrido comenzará en la calle 187, por el costado occidental de la Autopista Norte. Desde allí, el vehículo se desplazará hacia el sur hasta la calle 183 y posteriormente continuará hacia el oriente hasta llegar a la carrera Séptima. Una vez allí, seguirá hacia el norte hasta la calle 245.

En ese punto tomará hacia el occidente para conectarse nuevamente con la Autopista Norte y continuará hacia el norte hasta el retorno ubicado antes del peaje Andes.

Después de realizar el retorno, la ruta continuará hacia el sur por la Autopista Norte hasta llegar nuevamente a la calle 187, donde retomará su recorrido.