Caída de Nequi en iPhone: esto dijo la compañía tras presentar fallas por varias horas

La plataforma financiera digital Nequi se convirtió en tendencia y en el centro de múltiples quejas a través de las redes sociales tras presentar fallas técnicas generalizadas que afectaron de manera directa a los usuarios de dispositivos iPhone.

Durante varias horas, cientos de clientes manifestaron su inconformidad al verse imposibilitados para acceder a sus cuentas, consultar sus saldos disponibles o ejecutar operaciones financieras básicas como transferencias, pagos de servicios y recargas.

¿Qué falló en la aplicación de Nequi para iOS?

El inconveniente técnico comenzó a evidenciarse con fuerza cuando los titulares de teléfonos inteligentes con sistema operativo iOS intentaron abrir la aplicación móvil. Según los testimonios y reportes en tiempo real recolectados en plataformas digitales, el proceso fallaba en un punto crítico:

Bloqueo en el inicio de sesión: Al ingresar la clave de cuatro dígitos, el sistema exigía de forma obligatoria el reconocimiento facial

Congelamiento de pantalla: La interfaz se quedaba pasmada justo en la validación biométrica, impidiendo completar el acceso al menú principal.

Bucle de errores: Muchos usuarios experimentaron cierres inesperados de la aplicación al intentar reintentar el ingreso.

¿Qué dijo la compañía sobre estas fallas?

Ante la creciente ola de comentarios negativos y la incertidumbre generada por la retención temporal del dinero, los voceros de la entidad financiera se pronunciaron para calmar a su comunidad de usuarios.

Desde la compañía aclararon que no se trataba de una caída masiva y generalizada del servicio que impactara a la totalidad de los más de 18 millones de clientes que tiene la billetera digital en el país. El inconveniente técnico estuvo perfectamente focalizado en un segmento específico de usuarios de dispositivos iPhone que habían actualizado recientemente la aplicación a la versión 7.1.1.

Mediante comunicados y a través de sus canales oficiales de atención al cliente, Nequi aseguró que el dinero y los datos de las cuentas estaban seguros y blindados, pese a la frustración de no poder operar en el momento exacto. Asimismo, confirmaron que los ingenieros de soporte técnico trabajaron a contrarreloj para solucionar el fallo con el reconocimiento facial y liberar una actualización correctiva en la App Store.

Recuerde que para observar en vivo los estados de la aplicación en diferentes trámites debe dirigirse a este enlace: https://www.nequi.com.co/personas/ayuda/status