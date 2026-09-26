Peajes electrónicos en Colombia: ¿Cómo funcionan y qué le están cobrando?

La incorporación de la tecnología en las vías del país ha transformado la movilidad de millones de conductores, prometiendo agilidad y comodidad en cada trayecto. Sin embargo, la reciente conversación en torno a los cobros asociados al pago electrónico de peajes ha puesto sobre la mesa una duda recurrente entre los usuarios: ¿qué se está pagando realmente cuando un vehículo cruza un peaje mediante estos sistemas?

Para responder a esta inquietud y acercar la tecnología a la realidad cotidiana de los conductores, Gopass ha compartido una serie de orientaciones fundamentales.

Jorge Miguel Camacho, CEO de la compañía, señala que la tecnología debe simplificar la vida en movimiento y no generar confusiones. Por ello, resulta vital que los ciudadanos conozcan cómo opera el sistema, qué condiciones mantienen activas en sus cuentas y a qué canales acudir cuando surjan interrogantes.

Las claves para entender el ecosistema de cobros

Comprender una transacción electrónica requiere mirar más allá del simple paso por la vía. El proceso involucra un engranaje complejo donde participan las concesiones viales, los operadores de infraestructura y los intermediarios tecnológicos.

Diferencie la tarifa del servicio: El valor fundamental que se paga en el peaje corresponde estrictamente a la tarifa establecida por cada concesión, sin que intermediarios como Gopass sumen un costo adicional por el uso del carril. No obstante, esto se diferencia de los planes particulares que cada conductor contrata con su proveedor de TAG.

Revise su saldo y estado con anticipación: Una recomendación clave para evitar contratiempos en la vía es verificar, antes de iniciar el recorrido a través de la aplicación móvil, que la cuenta posea saldo disponible, se encuentre activa y libre de bloqueos.

Tiempos de actualización: Vincular un TAG o realizar una recarga exige un margen prudencial de tiempo. Gopass aconseja esperar entre 12 y 24 horas antes de utilizarlo por primera vez, ya que la sincronización de los datos depende de los tiempos de procesamiento de los diferentes sistemas del ecosistema.

Un ecosistema compartido: Una lectura fallida o una demora en la actualización no recae siempre en el intermediario, pues la experiencia también se sustenta en las antenas, los equipos y la infraestructura tecnológica dispuesta en cada peaje del país.

Atención al detalle y tarifas diferenciales: Tras cada paso, el usuario puede auditar en la aplicación la fecha, el peaje, el concepto y el valor. Adicionalmente, es importante recordar que las tarifas diferenciales por zonas de cercanía son fijadas de manera exclusiva por las concesiones y aplican según sus propias reglas, independientemente del TAG utilizado.

Frente a cualquier discrepancia o transacción inesperada, la recomendación de los expertos es acudir directamente a los canales de atención oficiales de la aplicación, respaldando el reporte con datos concretos como la fecha y el peaje.

Actualmente, iniciativas de interoperabilidad como la red Colpass buscan unificar el panorama nacional, donde soluciones como Gopass operan en la totalidad de los peajes electrónicos del territorio, acompañadas de una red extendida en parqueaderos y centros comerciales para fortalecer la confianza de los conductores en la movilidad digital.