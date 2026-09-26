Gobierno avanza en soluciones para cumplir con el pago de las pensiones de final de año

Ante el Congreso, el Ministerio de Trabajo alertó que había un déficit superior a los cuatro billones de pesos en materia de pensiones.

“Para noviembre y diciembre de este año, hoy tenemos un déficit de casi cinco billones para suplir las pensiones que hacen falta por suplir”, señaló la cartera sobre la situación grave en Colpensiones de cara a las mesadas de noviembre y diciembre.

Mintrabajo y Contraloría encendieron las alarmas

A esto se sumó la alerta emitida por la Contraloría, mencionando que se necesitan más de 4.2 billones de pesos para cumplir con los pagos. Indicó, entre varios aspectos, que el aumento del 23.7 % del salario mínimo cambió el panorama en un país que creció un 7.5 %.

“El incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno Nacional, aún cuando este haya cumplido con los aportes inicialmente presupuestados”, declaró el ente de control.

El Gobierno, entonces, informó las acciones que se toman en aras de impedir que los pagos de las pensiones queden comprometidos.

Por eso, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Colpensiones están llevando a cabo un trabajo articulado para asegurar la disponibilidad de los recursos de este 2026.

Reuniones para encontrar soluciones

Natalia López, la ministra de Trabajo, señaló que “los recursos previstos para atender las pensiones no correspondían a las necesidades reales para cerrar este año”. También mencionó que las proyecciones dejadas por el gobierno anterior son insuficientes frente a las obligaciones.

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“Colpensiones cuenta con 35.8 billones de pesos de recursos disponibles presupuestalmente. De ese monto, cerca de 30 billones de pesos fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación 2026”, indicó la jefa de cartera al precisar que hay $ 5 billones pendientes de disponibilidad.

Se han adelantado mesas técnicas y las gestiones pertinentes para hacer efectiva la continuidad en el pago de pensiones: “Podemos decirle al país que tenemos una ruta para solucionarlo. Pueden estar tranquilos”.