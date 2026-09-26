🔴 Colombia 1 (4-3) 1 Italia por el Mundial Femenino Sub 20: reviva los mejores momentos

El Estadio Municipal LKS Lodz, en territorio polaco, se alista para albergar uno de los compromisos más emotivos y trascendentales de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.

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Las selecciones de Colombia e Italia saltarán al terreno de juego con el firme objetivo de colgarse la medalla de bronce, un metal que sabe a consagración y que coronará el esfuerzo excepcional de dos de las mejores escuadras del certamen orbital.

Colombia busca el tercer puesto

mbos combinados llegan a este choque tras morder el polvo en unas semifinales de alta exigencia. El conjunto nacional dirigido por Carlos Paniagua protagonizó un torneo lleno de momentos memorables, demostrando resiliencia, temperamento y una solidez defensiva encomiable liderada bajo los tres palos por la arquera Luisa Agudelo. Sin embargo, el sueño de alcanzar la gran final se diluyó al tropezar en la instancia previa, al igual que les ocurrió a las europeas, quienes tampoco pudieron superar su respectivo cruce definitivo ante el poderío de España.

Pese al golpe anímico de quedar a un paso del partido por el título, tanto sudamericanas como italianas han manifestado su total compromiso para cerrar su participación de la manera más digna y honorable.

Para Colombia, subirse al podio significaría superar su histórica actuación previa en la categoría (donde alcanzaron el cuarto lugar en Alemania 2010) y conseguir la primera medalla de bronce en toda su historia mundialista. Del mismo modo, el combinado 'azzurro' busca redondear un certamen inolvidable en el que han roto esquemas, buscando su segunda presea histórica a nivel FIFA en ramas juveniles.

Posibles alineaciones

Para el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA (Polonia), ambos seleccionadores suelen apostar por estructuras tácticas consolidadas a lo largo del certamen para buscar la medalla de bronce:

Arquera: Luisa Agudelo

Defensas: Cristina Motta (o emergente por banda), Yunaira López, Mary Espitaleta, Ana Mile González.

Volantes de marca: Natalia Hernández, Juana Ortegón

Volantes ofensivas: Valerin Loboa, Gabriela Rodríguez, Karla Torres.

Delantera: Maithé López

Italia