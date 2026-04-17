Los países de América Latina que más trabajan: en qué puesto está Colombia

La reducción de la jornada laboral en Colombia marca un punto de inflexión en el panorama laboral de América Latina. A partir del 15 de julio de 2026, el país completará un proceso iniciado en 2021 que busca disminuir progresivamente las horas de trabajo semanales, alineándose con tendencias internacionales que priorizan el bienestar y la productividad.

Con este cambio, la jornada laboral en Colombia pasará oficialmente de 44 a 42 horas semanales, lo que la ubica entre las más bajas de la región.

Este ajuste no solo responde a una política laboral, sino que también reconfigura la posición del país frente a otras economías latinoamericanas.

¿Cómo queda Colombia frente a otros países de América Latina en la jornada laboral?

Actualmente, Ecuador lidera con una jornada de 40 horas semanales, una medida que mantiene desde hace años. Chile, por su parte, avanza en la implementación gradual de la misma duración tras una reforma aprobada en 2023.

Con la reducción a 42 horas, Colombia se posiciona en el tercer lugar por debajo de economías como México, Perú, Panamá, Paraguay y Bolivia, donde la jornada laboral estándar sigue siendo de 48 horas semanales.

Incluso en Argentina, aunque existen reducciones por sectores, la base legal también parte de ese mismo límite.

Ecuador: 40 horas semanales Chile: 40 horas semanales Colombia: 42 horas semanales desde el 15 de julio México: 48 horas Perú: 48 horas Panamá: 48 horas Argentina: 48 horas (Hay sectores que suelen reducir la jornada) Paraguay: 48 horas Bolivia: 48 horas

Este cambio implica que el país pasa a ser uno de los que menos horas trabaja en América Latina, solo superado por Ecuador y Chile en términos de reducción.

¿Qué impacto tiene la reducción de la jornada laboral?

La disminución de horas no implica una reducción salarial, lo que representa un reto para las empresas, especialmente en un contexto de incremento de costos laborales.

Sin embargo, expertos coinciden en que jornadas más cortas pueden traducirse en mayor productividad, mejor salud mental y equilibrio entre la vida personal y profesional.

Además, esta transformación se da en medio de un debate sobre la posibilidad de seguir reduciendo la jornada hasta las 40 horas semanales, una propuesta que aún genera discusión entre el sector empresarial y el Gobierno.

De esta manera, la jornada laboral en Colombia no solo cambia la rutina de millones de trabajadores, sino que también redefine el lugar del país en América Latina, acercándolo a modelos laborales más flexibles.