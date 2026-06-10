Así quedó la tabla de retención en la fuente a partir del 1 de julio de 2026

A partir del próximo 1 de julio de 2026, las empresas, trabajadores independientes y equipos contables en Colombia deberán aplicar un drástico ajuste en sus cuentas. Tras una fuerte expectativa jurídica, el Consejo de Estado levantó la suspensión provisional que pesaba sobre el Decreto 572, lo que deja sin efectos las medidas transitorias previas y obliga a actualizar de manera inmediata los esquemas de recaudación anticipada de impuestos en todo el país.

El cambio principal radica en una reducción sustancial de las bases mínimas para que se aplique la retención y en un incremento notable en las tarifas de autorretención.

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Esto significa, en la práctica, que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) comenzará a recaudar dinero sobre transacciones de menor valor comercial, ampliando la malla de contribuyentes que verán reflejado este descuento mes a mes.

Reducción de topes: los principales cambios

El impacto más masivo se sentirá en las compras generales. Hasta finales de junio, la base mínima para aplicar retención en la fuente se mantenía en 27 UVT (equivalente a $1.414.000). Sin embargo, con la entrada en vigor del decreto este 1 de julio, la base mínima cae drásticamente a 10 UVT, lo que significa que cualquier compra igual o superior a $523.740 estará sujeta a la retención del 2,5% para declarantes y del 3,5% para no declarantes.

El sector agropecuario también experimentará un fuerte reajuste. Los conceptos asociados a la compra de bienes agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, así como el café pergamino o cereza, verán sus bases mínimas fijadas en 70 UVT, el equivalente a $3.666.180.

Por otra parte, las tarifas de autorretención corporativa sufrirán un incremento significativo, pasando a oscilar en un rango de entre el 1,2% y el 4,5%, superando con creces el esquema histórico anterior que se movía únicamente entre el 0,4% y el 1,1%.

Para los departamentos de nómina y tesorería, la reactivación de la norma representa un desafío operativo de primer nivel. Los sistemas ERP y de facturación electrónica deberán ser reprogramados contra el reloj antes de que finalice el mes de junio para evitar la aplicación de tarifas indebidas o la omisión de recaudos obligatorios, conductas que acarrean severas sanciones económicas por parte de la DIAN.

Especialistas en materia fiscal advierten que, si bien la medida acelera el flujo de caja para el Estado de cara al cierre de 2026, los trabajadores y proveedores independientes notarían una disminución inmediata en el dinero líquido que reciben por sus operaciones corrientes a partir de julio, obligándolos a reconfigurar sus presupuestos para el segundo semestre del año.