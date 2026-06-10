Avisan por nuevas medidas para combatir llamadas de fraudes en Colombia: así funcionarían

Ante el incremento de fraudes cibernéticos que afectan diariamente a miles de ciudadanos, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una ambiciosa propuesta regulatoria.

El proyecto busca implementar un conjunto de medidas tecnológicas, regulatorias y pedagógicas para bloquear el avance de las estafas cometidas a través de servicios móviles de voz y mensajes de texto (SMS).

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La urgencia de esta iniciativa radica en el preocupante panorama financiero del país. Según los análisis de la CRC, las pérdidas económicas reclamadas por los usuarios se han triplicado en tan solo dos años, pasando de $30.622 millones a $92.235 millones anuales.

Esta alarmante cifra se traduce en un promedio superior a los $252 millones de pesos diarios en reclamaciones por estafas en Colombia, afectando de manera drástica el bolsillo de los consumidores y la confianza general en el ecosistema digital.

Estas serán las nuevas medidas contra la ciberdelincuencia

El plan de la comisión ataca de manera directa las dos modalidades con mayor expansión en el territorio nacional:

Smishing: El envío de mensajes de texto fraudulentos que suplantan a entidades bancarias, comercios o empresas de mensajería con enlaces maliciosos diseñados para robar contraseñas y datos personales. Solo en esta categoría, las reclamaciones superaron los $47.892 millones.

Vishing: Las llamadas telefónicas en las que delincuentes fingen ser asesores de marcas reconocidas o instituciones públicas para engañar a la víctima y extraer información financiera sensible. Esta modalidad representó pérdidas reportadas por más de $44.342 millones.

La CRC detalló que, en solo un trimestre, las redes móviles colombianas llegaron a procesar más de 24.000 millones de minutos de voz y 12.400 millones de mensajes de texto enviados mediante códigos cortos. Ante este flujo inabarcable, las defensas actuales de los usuarios son insuficientes.

Para contrarrestar la delincuencia, el proyecto de la CRC contempla un control estricto sobre el origen del tráfico de telecomunicaciones. Entre las medidas principales destaca la obligación de los operadores de fortalecer el monitoreo en tiempo real de los mensajes masivos, permitiendo la detección temprana de patrones inusuales o campañas sospechosas de suplantación.

Asimismo, se implementarán mecanismos de control para evitar que determinados números o recursos de numeración sospechosos sean utilizados de forma fraudulenta. En el ámbito de las llamadas de voz, la propuesta incluye la adopción de sistemas de etiquetado automático para identificar claramente las llamadas que provienen de centros comerciales o de mercadeo legítimos, y lanzar advertencias visibles en pantalla ante comunicaciones potencialmente peligrosas.

Adicionalmente, se plantea revisar la remuneración del ecosistema A2P (Application-to-Person), correspondiente a los mensajes masivos que envían las empresas (como códigos de seguridad o alertas bancarias), para garantizar una trazabilidad transparente y cerrarle el paso a los remitentes anónimos.

Participación ciudadana: La CRC informó que la propuesta y el documento de soporte del proyecto regulatorio «Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles» estarán abiertos a comentarios, observaciones y aportes de operadores, gremios y la ciudadanía en general hasta el próximo 23 de junio de 2026. Los interesados podrán remitir sus sugerencias mediante el correo oficial medidasantifraude@crcom.gov.co.