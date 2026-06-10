Incautan material con el que planeaban fabricar casi 150 millones en billetes falsos

Mientras realizaban actividades de inteligencia, registro e inspección, tropas de la Novena Brigada del Ejército encontraron una caja con material que, presuntamente, iba a ser utilizado para falsificar dinero colombiano.

En su interior, había casi 3.000 hojas de papel que, a simple vista, parecían blanco, pero al ser iluminado con luz ultravioleta revelaban una impresión similar a la de los billetes de 50.000 pesos, como indicó el brigadier general César Augusto Suárez, comandante de la Novena Brigada:

“Los soldados en el puesto de control El Cedro del municipio de Pitalito logran percatarse de que una caja fue dejada al borde de la carretera. Se hace la inspección correspondiente, con todas las medidas de seguridad, y al verificar el contenido, los soldados encuentran resmas de papel que, bajo la luz ultravioleta, revelan impresiones con características similares a las de los billetes de 50.000 pesos”.

Dinero falsificado sería fabricado por una red vinculada a estructuras armadas:

Llama la atención de las autoridades que, tan pronto como notaron la presencia de los integrantes de la Novena Brigada, varias personas huyeron del lugar de forma sospechosa. Suárez indicó que:

“De acuerdo con las investigaciones y el material puesto a disposición de la Policía Nacional, se estableció que este tipo de papel es utilizado para falsificar billetes. Si se hubiera falsificado esa cantidad, habrían logrado una suma de 146 millones de pesos. Es así que la Novena Brigada evitó que billetes falsos fueran distribuidos en los municipios y veredas del departamento, afectando a los campesinos, las personas del común o los gremios productivos”.

Información preliminar sugiere que el material “puesto a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán los análisis técnicos y las investigaciones correspondientes para establecer su origen”, pertenecería a una red de falsificación de dinero, que estaría vinculada con estructuras armadas con presencia en la región. Hipótesis que aún debe ser confirmada por las autoridades.