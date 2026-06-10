Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, está embarazada y rompió el silencio sobre el papá de su bebé

Juliana Calderón está esperando a su primer bebé. Así lo revelaron sus hermanas Yina y Leonela, que el último fin de semana le regalaron un globo para darle la bienvenida a su sobrino y le hicieron saber que nunca estará sola.

Además, Claudia Calderón, otra de las hermanas de Juliana, también celebró la noticia al acompañarla a una ecografía y le manifestó su apoyo incondicional.

Así se confirmó el embarazo de Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón

En los últimos días, Claudia Calderón grabó un video mientras le estaban haciendo la ecografía a Juliana Calderón y escribió el siguiente mensaje.

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"Hermana, hoy mi corazón se llena de felicidad al saber que vas a convertirte en mamá. No hay noticia más hermosa que ver cómo llega una nueva vida a tu hogar y cómo Dios te regala la bendición de formar una familia. Quiero que sepas que te amo profundamente, y que me siento muy orgullosa de la mujer tan valiente, noble y amorosa que eres. Estoy segura de que serás una mamá maravillosa porque tienes un corazón lleno de amor, paciencia y dulzura", dijo.

"Este bebé llega a una familia que ya lo ama con toda el alma, incluso antes de conocerlo. Deseo que esta nueva etapa esté llena de salud, alegría, momentos inolvidables y muchas bendiciones. Gracias por ser mi hermana, mi amiga y una persona tan importante en mi vida. Hoy celebro contigo esta hermosa noticia y le pido a Dios que cuide cada paso de este camino que comienzas", concluyó.

Esto dijo Juliana Calderón del papá del bebé que está esperando

A pesar de los mensajes de sus hermanas, Juliana Calderón aún no había hablado abiertamente de su embarazo.

Sin embargo, este 10 de junio, en un video, mostró su vientre por primera vez y respondió una pregunta acerca del papá de su bebé.

"Lo del papá de mi hijo lo voy a contar en su momento, cuando él también se sienta bien de contar las cosas porque no solo depende de mí", aseguró Juliana Calderón.

"Tengo ya los nombres también. Si es niña, pensé en Guadalupe o Dulce María", añadió la hermana de Yina Calderón.