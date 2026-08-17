Pasajes gratis en el MIO: así puede recuperar el 100% del dinero de sus viajes en Cali

En medio de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, se anunció una medida para aliviar los gastos de transporte de los habitantes de Cali.

La billetera digital dale!, informó que devolverá mediante cashback el 100 % del valor de los pasajes del sistema MIO que sean pagados utilizando su Tarjeta Débito dale!

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En la práctica, los usuarios podrán movilizarse por el sistema de transporte masivo y posteriormente recibirán la devolución del dinero correspondiente a esos pasajes, de acuerdo con los términos y condiciones de la campaña.

La iniciativa busca facilitar los desplazamientos de quienes necesitan movilizarse para encontrarse con sus familiares, acceder a ayudas humanitarias, cumplir con actividades esenciales o participar en las labores de apoyo a las comunidades afectadas.

¿Desde cuándo se puede acceder a la devolución?

El beneficio está disponible desde el 13 de agosto y estará hasta el 13 de septiembre de 2026.

Durante este periodo, los usuarios que cumplan con las condiciones establecidas podrán obtener el reintegro del valor de sus recorridos en el MIO siempre que estos hayan sido pagados con la Tarjeta Débito dale!

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De esta manera, la compañía busca que el costo del transporte no se convierta en una carga adicional para las personas que atraviesan las consecuencias de la emergencia.

¿Por qué se tomó esta medida?

La empresa explicó que la movilidad se ha convertido en una necesidad fundamental durante la emergencia.

Para muchas familias, desplazarse significa poder reunirse con sus seres queridos, buscar asistencia, acceder a servicios básicos o colaborar con quienes resultaron damnificados.

Sabemos que muchas familias están atravesando momentos difíciles. Queremos acompañarlas con acciones concretas que les faciliten su día a día.

Según explicó, la intención es que movilizarse por Cali represente una preocupación económica menos mientras la ciudad y sus habitantes avanzan en la recuperación.