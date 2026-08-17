Movilidad responde a polémica por motos de voluntarios en El Campín

Un video registrado en los alrededores del estadio El Campín, en Bogotá, generó una discusión en redes sociales luego de que un agente de tránsito advirtiera sobre el retiro de varias motocicletas estacionadas en la zona. Usuarios señalaron que algunos de los vehículos pertenecían a personas que participaban en la entrega de ayudas para los damnificados por el terremoto.

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La situación llevó a la Secretaría Distrital de Movilidad a explicar las medidas que se están implementando alrededor de los centros de acopio habilitados para recibir las donaciones.

Video registrado en las donaciones en El Campín

En las imágenes se observa a un agente de tránsito frente a varias motocicletas estacionadas en inmediaciones del estadio. Durante la grabación, el funcionario advierte que los vehículos serían retirados del lugar.

El video fue posteriormente difundido en redes sociales y generó diferentes reacciones. Algunos usuarios cuestionaron el procedimiento al considerar que las motocicletas correspondían a personas que estaban participando como voluntarias en las jornadas de recolección de ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La discusión también generó comentarios de ciudadanos que respaldaron la actuación de los agentes y señalaron que las normas de tránsito deben cumplirse independientemente de la actividad que se esté realizando.

¿Qué respondió la Secretaría de Movilidad?

Ante la situación, la Secretaría de Movilidad de Bogotá aseguró que acompaña la operación de los centros de acopio y trabaja para facilitar el desplazamiento de voluntarios, donantes y vehículos encargados de transportar las ayudas hacia las zonas afectadas.

La entidad explicó que mantener las vías despejadas permite facilitar el ingreso y la salida de los vehículos que movilizan las donaciones, además de garantizar condiciones de circulación seguras y ordenadas.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a quienes acuden a estos puntos para que respeten las normas de tránsito y estacionen únicamente en los lugares autorizados.

Por ahora, la Secretaría mantiene el acompañamiento a los centros de acopio mientras continúan las actividades de recolección y traslado de ayudas destinadas a las poblaciones afectadas por el terremoto.