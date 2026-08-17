CANAL RCN
Colombia

Movilidad responde a polémica por motos de voluntarios en El Campín

"Vamos a levantar estas motos”: agente de tránsito generó debate en Bogotá.

Distrito responde a polémica por motos en El Campín
Foto: Secretaría Movilidad y Cruz Roja

Noticias RCN

agosto 17 de 2026
08:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un video registrado en los alrededores del estadio El Campín, en Bogotá, generó una discusión en redes sociales luego de que un agente de tránsito advirtiera sobre el retiro de varias motocicletas estacionadas en la zona. Usuarios señalaron que algunos de los vehículos pertenecían a personas que participaban en la entrega de ayudas para los damnificados por el terremoto.

Importante empresario anunció millonaria donación para reconstruir hospitales y colegios en Cali
RELACIONADO

Importante empresario anunció millonaria donación para reconstruir hospitales y colegios en Cali

La situación llevó a la Secretaría Distrital de Movilidad a explicar las medidas que se están implementando alrededor de los centros de acopio habilitados para recibir las donaciones.

Video registrado en las donaciones en El Campín

En las imágenes se observa a un agente de tránsito frente a varias motocicletas estacionadas en inmediaciones del estadio. Durante la grabación, el funcionario advierte que los vehículos serían retirados del lugar.

El video fue posteriormente difundido en redes sociales y generó diferentes reacciones. Algunos usuarios cuestionaron el procedimiento al considerar que las motocicletas correspondían a personas que estaban participando como voluntarias en las jornadas de recolección de ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Terremoto en Colombia: plataforma habilita tecnología gratuita de donaciones para fundaciones afectadas
RELACIONADO

Terremoto en Colombia: plataforma habilita tecnología gratuita de donaciones para fundaciones afectadas

La discusión también generó comentarios de ciudadanos que respaldaron la actuación de los agentes y señalaron que las normas de tránsito deben cumplirse independientemente de la actividad que se esté realizando.

¿Qué respondió la Secretaría de Movilidad?

Ante la situación, la Secretaría de Movilidad de Bogotá aseguró que acompaña la operación de los centros de acopio y trabaja para facilitar el desplazamiento de voluntarios, donantes y vehículos encargados de transportar las ayudas hacia las zonas afectadas.

La entidad explicó que mantener las vías despejadas permite facilitar el ingreso y la salida de los vehículos que movilizan las donaciones, además de garantizar condiciones de circulación seguras y ordenadas.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a quienes acuden a estos puntos para que respeten las normas de tránsito y estacionen únicamente en los lugares autorizados.

¿Cómo ser voluntario en puntos de donación en Bogotá?
RELACIONADO

¿Cómo ser voluntario en puntos de donación en Bogotá?

Por ahora, la Secretaría mantiene el acompañamiento a los centros de acopio mientras continúan las actividades de recolección y traslado de ayudas destinadas a las poblaciones afectadas por el terremoto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Camión con ayudas atacado en Antioquia iba con donaciones de Luis Alfonso: cantante contó detalles

Temblor en Colombia

¿Qué sigue ahora? Esto es lo que debería donar en la segunda fase de la emergencia

Pereira

Pereira implementará nuevo pico y placa temporal para vehículos: así funcionará

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 17 de agosto de 2026

Este lunes 17 de agosto, algunos querrán aprovechar hasta el último minuto del descanso, mientras otros comenzarán a organizar mentalmente la nueva semana.

Terremoto

Leonardo Castro y el gesto que conmovió tras el terremoto: llegó con tres camiones a Pereira

Leonardo Castro vivió emotivo momento por Pereira: el futbolista de Millonarios logró llenar tres camiones.

Terremoto

¿Puede aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas después de un terremoto?

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: número y signo ganador hoy 16 de agosto de 2026

Brasil

Accidente de autobús en Brasil deja al menos ocho muertos y varios heridos