Las 5 marcas de carros más robadas en Bogotá: Cifras y modalidades que preocupan a las autoridades

El hurto de vehículos sigue siendo una de las mayores problemáticas de seguridad en la capital colombiana. Según las cifras y análisis operativos de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, la capital registra en promedio más de seis casos de hurto de vehículos al día.

Aunque la tendencia general muestra ligeras variaciones, el patrón delictivo se mantiene claro: las marcas más comerciales y con mayor número de unidades en circulación son las más apetecidas por las bandas criminales.

El ranking de las marcas y modelos más afectados

El mercado ilegal de vehículos en Bogotá se divide principalmente en dos grandes motores: el desarme para la venta de autopartes y el robo por encargo para actividades ilícitas o reventa en zonas rurales.

Las estadísticas oficiales identifican cuatro marcas que concentran la mayor cantidad de reportes:

Toyota: Las camionetas de gama alta y media como la Toyota Fortuner, la Land Cruiser Prado (TXL) y la Hilux encabezan la lista. Su alto valor comercial, la durabilidad de sus partes mecánicas y su fuerte demanda en zonas rurales las convierten en un blanco de muy alto valor.

Kia: Liderada ampliamente por el Kia Picanto, uno de los city cars más vendidos del país. Su alta presencia en las calles facilita el camuflaje del vehículo robado y abastece la alta demanda de repuestos en talleres informales.

Mazda: Los modelos tipo SUV compactas como la Mazda CX-5 y la Mazda CX-30 figuran de forma constante en los reportes. La alta compatibilidad de repuestos con otros vehículos de la marca incrementa la rentabilidad del desmantelamiento.

Chevrolet: Vehículos masivos como el Chevrolet Spark y el Spark GT se mantienen entre los más hurtados. Al ser de los automóviles más abundantes del parque automotor, el volumen compensa el menor costo de sus autopartes en el mercado negro.

Localidades con mayor índice de hurto y modalidades habituales

El comportamiento del delito indica que el 70% de los casos ocurren bajo la modalidad de "halado" (vehículos estacionados en vía pública o zonas sin vigilancia), seguido por el atraco a mano armada.

Geográficamente, el hurto se concentra principalmente en cinco localidades de la capital:

Kennedy

Engativá

Suba

Puente Aranda

Fontibón

Las autoridades señalan que los días con mayor incidencia de este delito en la ciudad son los miércoles, jueves, viernes y sábados, con especial concentración en el rango horario de 6:00 p.m. a 11:59 p.m.