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Estos son los pensionados que no recibirán prima en el mes de diciembre de 2026

Conozca quiénes son esos jubilados que no podrán acceder a la mesada extra.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
07:05 a. m.
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Con la llegada del último mes del año, millones de jubilados en Colombia esperan el pago de su mensualidad junto con el beneficio de fin de año. Sin embargo, no todos los inscritos en el sistema pensional tienen derecho a este pago extra.

El pago de la mesada adicional de fin de año (conocida históricamente como la mesada 14) tiene un marco legal específico que cambió de forma definitiva en el país. Aunque en décadas anteriores la totalidad de los adultos mayores retirados disfrutaba de 14 pagos en el año, la regulación del sistema de seguridad social sufrió una modificación clave para garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado.

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El punto de quiebre fue la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2005. Esta norma limitó el pago de mesadas extraordinarias y estableció nuevas reglas de juego para la liquidación de las pensiones en los regímenes administrados tanto por Colpensiones como por los fondos privados (AFPs).

La lista de pensionados excluidos del pago extra de fin de año

Según lo estipulado por la ley colombiana, el grupo de jubilados que queda por fuera de la prima o mesada 14 en diciembre está conformado por:

  • Jubilados después del 31 de julio de 2011: Todas las personas a quienes se les reconoció el derecho pensional con posterioridad a esta fecha reciben estrictamente 13 mesadas al año (12 ordinarias más la mesada de mitad de año o aguinaldo ordinario según el caso, sin pago extra en diciembre).
  • Pensionados entre 2005 y 2011 con ingresos altos: Quienes se pensionaron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 devengando un monto superior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) tampoco conservan el beneficio.
  • Beneficiarios del programa Colombia Mayor: Al tratarse de un subsidio de asistencia social y no de una pensión contributiva, sus beneficiarios únicamente perciben la transferencia mensual estipulada por el Gobierno Nacional.
  • Ahorradores del esquema BEPS: Los vinculados a los Beneficios Económicos Periódicos reciben sus anualidades fijadas por Colpensiones, las cuales no contemplan el giro de prima navideña.
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¿Qué deben hacer los jubilados para verificar su pago?

Las autoridades recomiendan a los adultos mayores y a sus familias consultar la resolución de pensión emitida en el momento del retiro. En este documento oficial se especifica la fecha exacta de causación del derecho y el número de mesadas asignadas por ley.

Si tu expediente indica que recibes 13 pagos al año, durante el mes de diciembre únicamente verás reflejada en tu cuenta bancaria la mesada ordinaria correspondiente a ese ciclo. Planificar los gastos familiares con anticipación resulta fundamental para evitar sorpresas financieras en la época navideña.

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