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Se están entregando premios de hasta 10.000 dólares: así puede inscribirse

Una convocatoria entregará diez premios para financiar metas personales. Descubra aquí los detalles.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2026
09:03 p. m.
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Una idea de negocio, un viaje pendiente o la posibilidad de continuar los estudios pueden convertirse en una postulación para obtener hasta 10.000 dólares. Ese es el premio principal de 'El Sueño Global', un concurso de Global66 que recibirá inscripciones hasta el próximo 19 de noviembre de 2026.

Según información de la compañía, más de 2.000 colombianos ya registraron sus aspiraciones. Entre las propuestas aparecen objetivos relacionados con educación, salud, familia, deporte, emprendimiento, arte y cultura.

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La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años de cualquier parte del mundo. Los recursos que recibirán los seleccionados estarán destinados a cubrir total o parcialmente el costo de sus sueños.

¿Qué debe hacer para participar por los 10.000 dólares?

El primer paso es ingresar al sitio web del concurso, completar el formulario con los datos de contacto y describir la meta que desea alcanzar.

Después del registro, cada participante podrá divulgar su postulación e invitar a otras personas a votar. Para hacerlo, contará con un número asignado a su sueño y opciones para compartirlo mediante canales como WhatsApp e Instagram.

El apoyo de la comunidad será determinante: al finalizar la convocatoria, los diez sueños con mayor cantidad de votos serán los ganadores. Las postulaciones y sus votaciones estarán disponibles públicamente en la página, donde se podrá consultar la evolución del ranking.

¿Cuánto dinero recibirán los diez ganadores?

La distribución contempla 10.000 dólares para el primer lugar y 5.000 dólares para el segundo. Mientras tanto, quienes ocupen la tercera y cuarta posición recibirán 2.000 dólares cada uno.

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Del quinto al décimo puesto, el premio será de 500 dólares por participante.

Además, de acuerdo con la información de la convocatoria, el dinero se entregará directamente en la Cuenta Global de cada ganador, quien deberá tenerla habilitada para recibir los recursos. Antes de inscribirse, los interesados pueden consultar las condiciones del concurso en su página oficial.

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