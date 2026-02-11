Así funciona el nuevo modelo de atención postoperatoria de cirugías estéticas en Medellín

Medellín se ha convertido en un destino para personas que viajan desde diferentes regiones de Colombia y del exterior con el propósito de realizarse procedimientos de cirugía plástica.

Sin embargo, además de elegir al profesional y coordinar la intervención, estos pacientes deben resolver otro aspecto fundamental: dónde permanecer y quién los acompañará durante los primeros días de recuperación.

Ante esta necesidad surgió un modelo de atención conocido como Recovery House, una propuesta que integra alojamiento, supervisión y acompañamiento durante el postoperatorio.

La iniciativa responde a las necesidades de quienes llegan a Medellín desde otras ciudades o países y no pueden regresar inmediatamente a sus lugares de residencia después de una intervención.

Durante ese periodo deben contar con condiciones de alojamiento, asistencia y seguimiento para atender las indicaciones médicas propias de cada procedimiento.

“Las personas que llegan desde otras ciudades o países a operarse en Medellín deben resolver alojamiento, acompañamiento y traslados durante el postoperatorio, ya que es una etapa en la que todavía no están en condiciones de emprender el camino de regreso”, explicó Beatriz Hincapié, CEO de Mentoring Medic.

La directiva señaló que la propuesta busca reunir en un mismo modelo las diferentes etapas del proceso: la preparación antes de la cirugía, la coordinación del procedimiento y el acompañamiento posterior.

Pacientes nacionales e internacionales buscan este tipo de modelos postcirugía

El servicio está dirigido principalmente a personas provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, así como a pacientes de distintas regiones de Colombia que viajan a Medellín para someterse a procedimientos estéticos.

También reciben a colombianos que viven en el exterior y regresan al país para realizarse una intervención, por lo que necesitan permanecer en la ciudad durante los primeros días de recuperación.

Este mercado se relaciona con la actividad de cirugía plástica en Colombia. Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, cerca del 3 % de estos procedimientos en el país corresponde a pacientes internacionales.

Entre las intervenciones más frecuentes que requieren acompañamiento en la Recovery House están las cirugías de contorno corporal, como la lipoescultura, la abdominoplastia y la lipoabdominoplastia.

También se encuentran los procedimientos mamarios y las intervenciones combinadas, entre ellas el denominado Mommy Makeover.

De acuerdo con Hincapié, estas cirugías pueden requerir varios días de recuperación, una condición que hace necesario organizar con anticipación la estancia del paciente antes de su regreso a casa.

¿Cómo funciona el acompañamiento postoperatorio?

El modelo contempla atención durante una etapa en la que el paciente debe seguir las indicaciones establecidas para su recuperación. Entre los aspectos que requieren seguimiento están el cuidado de las heridas, los drenajes, la administración de medicamentos y los tratamientos orientados a la cicatrización.

En procedimientos como la liposucción y la abdominoplastia también pueden necesitarse masajes postoperatorios. Por eso, el acompañamiento busca facilitar el cumplimiento de las recomendaciones durante el tiempo que la persona permanece en Medellín.

Una de las características incorporadas por Mentoring Medic es la supervisión profesional las 24 horas, junto con el seguimiento de personal capacitado dentro de la Recovery House. La compañía también dispone de un canal directo para atender inquietudes y hacer seguimiento a la evolución de cada paciente.

Según Hincapié, contar con supervisión durante el postoperatorio puede contribuir a identificar oportunamente situaciones que requieran atención y reducir posibles complicaciones.

Así, el modelo de Recovery House plantea una alternativa para quienes deben desplazarse hasta Medellín para realizarse una cirugía plástica y necesitan organizar no solo el procedimiento, sino también los cuidados posteriores.

La propuesta de la empresa antioqueña consiste en integrar esas necesidades en un mismo servicio, desde la preparación previa hasta los primeros días de recuperación.