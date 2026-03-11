Salario mínimo 2027: las propuestas que se han conocido a la espera del comienzo de la negociación

Con el inicio de noviembre, comienza la cuenta regresiva para la mesa de concertación para el salario mínimo 2027.

El incremento para 2026 fue del 23.7 % y a través de un decreto el 28 de diciembre de 2025, luego de que no hubiese un acuerdo en la mesa. Esta alza causó reacciones e inclusive decisiones en altos tribunales.

La diferencia entre las propuestas

A lo largo del año, este aumento se ha mantenido y la expectativa ahora está en lo que puede venir para 2027. Con el 23.7 %, el salario mínimo cerró en $ 2.000.000 con el auxilio de transporte y $ 1.750.905 sin este.

Si bien la concertación no ha comenzado, en varios espacios los protagonistas de la discusión han dado a conocer las propuestas que se discutirían.

Por ejemplo, durante el Congreso de Asocajas en Cartagena, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, aseguró que el incremento no debe superar el 9 %; es decir, mantenerse en un dígito.

De acuerdo con lo mencionado por Cabal, se debe tener en cuenta principalmente la inflación proyectada. Solamente en septiembre, la anual cerró en 6.29 %. En ese orden de ideas, concluyó que el incremento debería oscilar entre el 8 % y 9.5 %.

Crece la expectativa

Ahora bien, esta perspectiva es lejana a lo de las centrales obreras. En entrevista con La FM, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nelson Alarcón, declaró que el alza sí debería ser por dos dígitos.

Posteriormente, se supo que la propuesta es que sea del 38.5 %. Partiendo de eso, la diferencia entre las centrales y Fenalco es mayor al 25%, siendo cercana al 30%. Por su parte, el Consejo Gremial Nacional no ha expuesto una cifra, pero consideró que la definición debe hacerse bajo los lineamientos que hay en la ley.