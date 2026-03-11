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Colombia

Hubo colapsos estructurales tras el fuerte sismo de HOY en Chaparral, Tolima: atento al reporte de la UNGRD

La UNGRD confirmó si se han reportado lesionados después del movimiento telúrico.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 03 de 2026
06:56 a. m.
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El temblor que se sintió este 3 de noviembre de 2026, a las 4:13 de la mañana, se originó en Chaparral, Tolima, y tuvo una magnitud de 5.6.

Mientras tanto, la profundidad fue superficial y los otros municipios más cercanos fueron Roncesvalles y San Antonio.

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Luego de que se detectó el movimiento telúrico, las autoridades locales iniciaron los respectivos monitoreos de vigilancia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) confirmó dos colapsos estructurales. ¿Dónde fueron? ¿Hay personas lesionadas? Descubra los detalles a continuación.

Este fue el reporte de la UNGRD tras el fuerte temblor en Chaparral, Tolima, hoy 3 de noviembre de 2026

Sobre las 5:34 de la mañana de este martes, la UNGRD informó que hubo un colapso estructural en Chaparral, Tolima, y un desprendimiento en Quimbaya, Quindío.

"El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 5.6, con epicentro en Chaparral, Tolima. Según el balance preliminar de la Sala de Crisis Nacional, una persona resultó lesionada por la caída de una pared en una vivienda del municipio", especificó la entidad.

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"En Quimbaya, Quindío, se reportó el desprendimiento de pate de la estructura de una iglesia en la carrera Quinta, sin personas lesionadas. Mientras tanto, en Bogotá se reportaron evacuaciones en algunos conjuntos residenciales y la UNGRD continúa el monitoreo con las autoridades territoriales", se añadió.

Esta ha sido la última réplica que se ha detectado en Chaparral, Tolima, hoy 3 de noviembre de 2026

  • 3:50 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

¿A quién se puede llamar en una emergencia?

Teniendo en cuenta el reciente temblor que se presentó en Colombia, la UNGRD recordó las siguientes líneas telefónicas de emergencia:

  • 119: Bomberos.
  • 132: Cruz Roja.
  • 144: Defensa Civil.
  • 112: Policía Nacional.
  • 123. Línea Única de Emergencias.
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