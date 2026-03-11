Luto en el fútbol: falleció delantero del Tenerife de España tras temeraria salida de portero rival

El fútbol español está de luto tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes a los 30 años, luego de sufrir un fuerte golpe durante el partido contra el Andorra por la Segunda División española. El futbolista había sido trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde permanecía bajo atención médica desde el lunes.

El accidente ocurrió en los últimos minutos del encuentro. De Miguel intentaba controlar un balón en el centro del campo cuando Jesús Owono, portero del Andorra, salió a despejarlo e impactó contra el delantero del conjunto canario. La acción dejó al jugador tendido sobre el terreno de juego y generó preocupación entre los asistentes.

El árbitro del compromiso expulsó a Owono y dejó constancia en el acta de que el guardameta había impactado contra De Miguel con la pierna en alto. El delantero recibió atención médica en el campo y posteriormente fue evacuado en ambulancia a un hospital. Según la prensa española, sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el impacto, aunque pudo ser reanimado.

¿De qué murió Jesús de Miguel, delantero del Tenerife?

El futbolista falleció después de las complicaciones derivadas del golpe que recibió durante el partido contra el Andorra. Tras el accidente, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

En un primer momento, el club había informado que el jugador se encontraba "estable dentro de la gravedad". Sin embargo, durante la madrugada del martes comunicó que su estado había empeorado neurológicamente. Finalmente, el CD Tenerife confirmó su fallecimiento a las 3:31 (hora colombiana) de este martes.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento", expresó la institución en un comunicado publicado en sus redes sociales, acompañado de una fotografía del futbolista en blanco y negro.

El club también manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del delantero. Por su parte, la familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto por su privacidad durante este momento.

¿Qué equipos y figuras del fútbol lamentaron la muerte de Jesús de Miguel?

Las reacciones tras conocerse el fallecimiento del delantero se extendieron por diferentes sectores del fútbol español. El Andorra, equipo contra el que disputó su último partido, fue uno de los primeros en expresar sus condolencias a la familia, los compañeros y el CD Tenerife.

Gerard Piqué, máximo accionista del conjunto andorrano, también se pronunció en la red social X. "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús2, escribió el exfutbolista.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y otros clubes españoles se sumaron a los mensajes de condolencias por la muerte del jugador. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), además, anunció el aplazamiento de los partidos de la Copa del Rey y la Copa de la Reina que estaban programados para este martes, como señal de respeto.

2La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel", señaló la Federación en su comunicado.

La ministra de Deportes de España, Milagros Tolón, también envió un mensaje de solidaridad a la familia y al entorno del Tenerife. De Miguel había llegado al equipo canario en el verano de 2025, procedente del Castellón, y llevaba algo más de una temporada formando parte de la plantilla.