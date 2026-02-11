Nacional, sin James, empató 1-1 vs. Bucaramanga: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

En el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga recibió a Atlético Nacional y empató 1-1.

Los dirigidos por Lucas González, que quieren defender el liderato para tener el 'punto invisible' en las finales, se impusieron 1-0 con una anotación de Edwin Cardona al minuto 7.

El árbitro Alexander Ospina se percató de una mano en el área, sancionó el penalti y el '10' lo cambió por gol tras rematar fuerte hacia el palo de la mano derecha del arquero Fiermarin.

Sin embargo, al minuto 71, Ríos le cometió una falta a Fabián Sambueza dentro del área, el juez central sancionó un nuevo penalti y Luciano Pons celebró el 1-1.

El delantero argentino pateó hacia el palo de la mano izquierda de Franco Armani y el guardameta eligió el costado equivocado y no pudo evitar la caída de su arco.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras la victoria de Atlético Nacional vs. Bucaramanga

Atlético Nacional: 36 puntos (+20). América: 34 puntos (+19). Deportivo Cali: 33 puntos (+16). Bucaramanga: 29 puntos (+8). Santa Fe: 28 puntos (+6). Millonarios: 26 puntos (+10). Medellín: 26 puntos (0). Águilas: 25 puntos (+2). Once Caldas: 24 puntos (+3). Cúcuta: 21 puntos (-6). Tolima: 20 puntos (-1). Internacional de Bogotá: 20 puntos (-2). Llaneros: 20 puntos (-4). Alianza: 18 puntos (-12). Deportivo Pereira: 17 puntos (-7). Junior: 16 puntos (-4). Boyacá Chicó: 16 puntos (-15). Jaguares: 13 puntos (-12). Fortaleza: 12 puntos (-8). Pasto: 12 puntos (-12).

Así se seguirá jugando la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026 II

Tras el partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, todavía restan cuatro encuentros correspondientes a la fecha 17.

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El calendario es el siguiente: