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Nacional, sin James, empató 1-1 vs. Bucaramanga: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Edwin Cardona anotó para el 'verde' y Luciano Pons para el 'leopardo'.

Foto: @bucaramangaoficial en Instagram.

Nicolás Forero

noviembre 02 de 2026
10:12 p. m.
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En el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga recibió a Atlético Nacional y empató 1-1.

Los dirigidos por Lucas González, que quieren defender el liderato para tener el 'punto invisible' en las finales, se impusieron 1-0 con una anotación de Edwin Cardona al minuto 7.

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El árbitro Alexander Ospina se percató de una mano en el área, sancionó el penalti y el '10' lo cambió por gol tras rematar fuerte hacia el palo de la mano derecha del arquero Fiermarin.

Sin embargo, al minuto 71, Ríos le cometió una falta a Fabián Sambueza dentro del área, el juez central sancionó un nuevo penalti y Luciano Pons celebró el 1-1.

El delantero argentino pateó hacia el palo de la mano izquierda de Franco Armani y el guardameta eligió el costado equivocado y no pudo evitar la caída de su arco.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras la victoria de Atlético Nacional vs. Bucaramanga

  1. Atlético Nacional: 36 puntos (+20).
  2. América: 34 puntos (+19).
  3. Deportivo Cali: 33 puntos (+16).
  4. Bucaramanga: 29 puntos (+8).
  5. Santa Fe: 28 puntos (+6).
  6. Millonarios: 26 puntos (+10).
  7. Medellín: 26 puntos (0).
  8. Águilas: 25 puntos (+2).
  9. Once Caldas: 24 puntos (+3).
  10. Cúcuta: 21 puntos (-6).
  11. Tolima: 20 puntos (-1).
  12. Internacional de Bogotá: 20 puntos (-2).
  13. Llaneros: 20 puntos (-4).
  14. Alianza: 18 puntos (-12).
  15. Deportivo Pereira: 17 puntos (-7).
  16. Junior: 16 puntos (-4).
  17. Boyacá Chicó: 16 puntos (-15).
  18. Jaguares: 13 puntos (-12).
  19. Fortaleza: 12 puntos (-8).
  20. Pasto: 12 puntos (-12).

Así se seguirá jugando la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026 II

Tras el partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, todavía restan cuatro encuentros correspondientes a la fecha 17.

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El calendario es el siguiente:

  • Deportivo Pereira vs. Tolima, el martes 3 de noviembre, a las 3:30 de la tarde.
  • Pasto vs. Jaguares, el martes 3 de noviembre, a las 6:20 de la tarde.
  • Cúcuta vs. Santa Fe, el miércoles 4 de noviembre, a las 6:30 de la tarde.
  • Millonarios vs. América, el miércoles 4 de noviembre, a las 8:30 de la noche.
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