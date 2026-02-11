Nacional, sin James, empató 1-1 vs. Bucaramanga: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay
Edwin Cardona anotó para el 'verde' y Luciano Pons para el 'leopardo'.
Nicolás Forero
10:12 p. m.
En el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga recibió a Atlético Nacional y empató 1-1.
Los dirigidos por Lucas González, que quieren defender el liderato para tener el 'punto invisible' en las finales, se impusieron 1-0 con una anotación de Edwin Cardona al minuto 7.
El árbitro Alexander Ospina se percató de una mano en el área, sancionó el penalti y el '10' lo cambió por gol tras rematar fuerte hacia el palo de la mano derecha del arquero Fiermarin.
Sin embargo, al minuto 71, Ríos le cometió una falta a Fabián Sambueza dentro del área, el juez central sancionó un nuevo penalti y Luciano Pons celebró el 1-1.
El delantero argentino pateó hacia el palo de la mano izquierda de Franco Armani y el guardameta eligió el costado equivocado y no pudo evitar la caída de su arco.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras la victoria de Atlético Nacional vs. Bucaramanga
- Atlético Nacional: 36 puntos (+20).
- América: 34 puntos (+19).
- Deportivo Cali: 33 puntos (+16).
- Bucaramanga: 29 puntos (+8).
- Santa Fe: 28 puntos (+6).
- Millonarios: 26 puntos (+10).
- Medellín: 26 puntos (0).
- Águilas: 25 puntos (+2).
- Once Caldas: 24 puntos (+3).
- Cúcuta: 21 puntos (-6).
- Tolima: 20 puntos (-1).
- Internacional de Bogotá: 20 puntos (-2).
- Llaneros: 20 puntos (-4).
- Alianza: 18 puntos (-12).
- Deportivo Pereira: 17 puntos (-7).
- Junior: 16 puntos (-4).
- Boyacá Chicó: 16 puntos (-15).
- Jaguares: 13 puntos (-12).
- Fortaleza: 12 puntos (-8).
- Pasto: 12 puntos (-12).
Así se seguirá jugando la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026 II
Tras el partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, todavía restan cuatro encuentros correspondientes a la fecha 17.
El calendario es el siguiente:
- Deportivo Pereira vs. Tolima, el martes 3 de noviembre, a las 3:30 de la tarde.
- Pasto vs. Jaguares, el martes 3 de noviembre, a las 6:20 de la tarde.
- Cúcuta vs. Santa Fe, el miércoles 4 de noviembre, a las 6:30 de la tarde.
- Millonarios vs. América, el miércoles 4 de noviembre, a las 8:30 de la noche.