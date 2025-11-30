Colombianos tendrán gran alivio en su pensión y pagarán menos salud: conozca quiénes aplican

Los pensionados en Colombia han sido objeto de un importante ajuste normativo que se traduce en un alivio económico significativo en sus deducciones por concepto de aportes a salud.

Sin embargo, este beneficio no es para todos, sino que se aplica de manera específica a aquellos jubilados que perciben las mesadas más modestas del sistema pensional, buscando proteger el poder adquisitivo de quienes menos recursos tienen.

La medida establece una tasa de descuento preferencial, un cambio que ha marcado una diferencia sustancial en la economía personal de miles de adultos mayores.

Según la normativa vigente en el país, los pensionados deben continuar realizando sus aportes al sistema de salud mediante un descuento directo y automático sobre el valor total de su mesada mensual.

Este mecanismo, que forma parte del modelo de sostenibilidad solidaria de la salud colombiana, tiene porcentajes que varían en función del nivel de ingresos del titular de la cuenta pensional. El alivio más notorio está dirigido a aquellos pensionados cuya mesada equivale a un salario mínimo mensual legal vigente. Para este grupo, el porcentaje de descuento obligatorio se ha fijado en un históricamente bajo 4 %.

Pensionados que pagan menos salud por aportes

Adicionalmente al beneficio del 4 % en la contribución directa a salud, la legislación colombiana ofrece otras ventajas financieras para los pensionados relacionadas con el gasto en servicios de salud privados.

Aquellos jubilados que realizan pagos por concepto de medicina prepagada o que han adquirido pólizas de salud, pueden utilizar estos desembolsos como "rentas exentas" o como deducciones específicas en su declaración de renta anual. Este mecanismo opera como un incentivo para la salud preventiva y privada, ofreciendo un respiro tributario a quienes invierten recursos adicionales en su bienestar.

Este beneficio tributario no tiene la facultad de disminuir directamente el porcentaje de aporte obligatorio a salud que se descuenta de la mesada de pensión (es decir, el 4 % o la tarifa superior que le corresponda según sus ingresos). Su efecto es indirecto, pero igualmente valioso: la deducción reduce la base gravable de la retención en la fuente aplicada sobre la mesada de pensión.