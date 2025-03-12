Dos reconocidos almacenes de cadena lanzan nuevos descuentos de hasta el 77% en estos productos

Las dos cadenas de retail más grandes de Colombia han encendido el espíritu navideño de los consumidores con la llegada de sus promociones más agresivas del año, en una estrategia comercial pensada para aprovechar el pico de compras de fin de año.

Éxito y Olímpica, gigantes del comercio en el país, han lanzado simultáneamente campañas de descuentos que prometen rebajas de hasta el 77 % en una amplia gama de productos, incluyendo tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar, convirtiendo a diciembre en el mes ideal para renovar equipos y adelantar los regalos navideños.

La movida comercial no solo busca impulsar las ventas de las cadenas, sino también ofrecer un respiro a los bolsillos de los colombianos en un contexto económico que sigue presentando desafíos.

Las ofertas, concentradas principalmente en artículos de alto valor como computadores, televisores, celulares y consolas de videojuegos, representan una oportunidad de oro para aquellos que esperaron la temporada de primas y aguinaldos para realizar sus compras más significativas.

Estos son los grandes descuentos que manejan las dos cadenas

El segmento de tecnología es, sin duda, el protagonista de esta ofensiva de descuentos. El Grupo Éxito, a través de sus almacenes y plataformas online, está promocionando ofertas especiales en sus líneas de electrodomésticos y electrónica.

Los consumidores pueden encontrar televisores Smart TV de alta definición (4K, QLED y OLED) de marcas líderes como Samsung, LG, Hyundai y Hisense, con descuentos que superan el 40 %, en modelos que van desde las 50 pulgadas en adelante.

De manera similar, la renovación de equipos de trabajo y estudio está facilitada con precios exclusivos en computadores portátiles y tablets. Marcas como Apple (MacBook), HP, Asus y Lenovo hacen parte del catálogo de ofertas, ofreciendo una opción atractiva para estudiantes y profesionales que necesitan actualizar sus herramientas tecnológicas.

Por su parte, Olímpica no se queda atrás, entrando fuerte en la competencia con promociones que también alcanzan rebajas considerables, especialmente en el sector de electrodomésticos y dispositivos móviles.

Se han reportado descuentos de hasta el 50 % en referencias seleccionadas de televisores y una variedad de celulares de gamas media y alta de marcas como Samsung.

La estrategia de Olímpica se enfoca en ofrecer la máxima conveniencia al cliente, con ofertas válidas tanto en tiendas físicas como en su sitio web, y con fechas límite claramente definidas para incentivar la compra inmediata.