Estos son los pensionados a los que NO se les aumenta en su mesada automáticamente: tome nota

Como es sabido, el inicio de cada año trae consigo una de las noticias más esperadas por millones de colombianos: el incremento de la mesada pensional. Con la llegada del 2026, la discusión sobre el porcentaje de aumento ya está en la mesa de concertación, generando una gran expectativa, especialmente para aquellos que dependen de esta renta para su sustento diario.

Sin embargo, es fundamental entender que este reajuste no aplica de la misma forma para todos los jubilados, existiendo condiciones específicas que definen el porcentaje de incremento.

El alza de las mesadas pensionales se rige principalmente por dos indicadores clave en la economía nacional: el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación.

Para el grupo de pensionados que recibe una mesada equivalente a un solo Salario Mínimo, el panorama es más favorable, ya que su mesada subirá en el mismo porcentaje en que sea decretado el aumento del SMMLV para 2026.

¿A qué pensionados NO les aplica el aumento automático en mesada? Estas son las condiciones

El aumento automático ligado al incremento del salario mínimo no se aplica para todos los pensionados. La condición que determina la fórmula de ajuste es simple pero determinante: el monto de la mesada pensional.

Para todos aquellos jubilados cuya mesada supera el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, el incremento anual no se calcula con base en el porcentaje de aumento del SMMLV. En su lugar, el ajuste se realiza tomando como referencia única la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se haya consolidado al cierre del año inmediatamente anterior.

Esto quiere decir que, si un pensionado recibe una mesada de, por ejemplo, dos o tres salarios mínimos, el aumento que verá reflejado en 2026 corresponderá al porcentaje exacto de la inflación (IPC) de 2025 que reporte el DANE.

Existen otras condiciones que pueden excluir a un jubilado del reajuste automático general.

Algunas normativas específicas que regulan el acceso a la pensión sin el requisito de edad (por ejemplo, en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS) o aquellas que tocan el manejo de los excedentes de libre disponibilidad en los fondos privados, establecen que los incrementos solo pueden reconocerse si están expresamente establecidos en la ley.