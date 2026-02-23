Cuenta regresiva para pensionados en Colombia por trámite que deben realizar: hay plazo hasta esta fecha

Miles de trabajadores colombianos se encuentran frente a una de las decisiones financieras más críticas de su vida laboral. El próximo 16 de julio de 2026 se vence el plazo definitivo para que un grupo específico de ciudadanos haga uso de la "ventana de oportunidad" de traslado, permitiéndoles cambiarse entre los fondos privados (RAIS) y Colpensiones (RPM), incluso si les faltan menos de 10 años para jubilarse.

Esta medida, que nació bajo el marco de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), habilitó un periodo de dos años para que quienes cumplen con ciertos requisitos de semanas cotizadas puedan elegir el régimen que más les convenga antes de que el nuevo sistema de pilares se asiente por completo.

No todos los trabajadores están habilitados para este cambio de último minuto. La ley es clara al señalar que este beneficio aplica únicamente para quienes pertenecen al Régimen de Transición.

¿Quiénes pueden aprovechar este plazo?

Para estar en este grupo, el aportante debió acreditar, al corte del 30 de junio de 2025, las siguientes condiciones:

Mujeres: Tener al menos 750 semanas cotizadas.

Hombres: Tener al menos 900 semanas cotizadas.

Además de cumplir con las semanas, esta ventana está diseñada para aquellos que ya están en la recta final de su vida laboral: mujeres de 47 años o más y hombres de 52 años o más.

Bajo las reglas normales de la Ley 100 de 1993, estas personas tendrían prohibido el traslado por estar a menos de una década de la edad de pensión, pero la ventana de transición eliminó esa restricción temporalmente hasta julio de este año.

¿Qué pasa si no se realiza el cambio antes de la fecha?

Si un trabajador cumple los requisitos pero deja pasar el 16 de julio de 2026 sin radicar su solicitud, quedará vinculado de forma permanente al régimen en el que se encuentre actualmente.

Dado que la reforma pensional ya entró en vigor, las reglas de juego para quienes no alcancen a trasladarse estarán sujetas al sistema de pilares, donde los aportes se dividen obligatoriamente entre el Estado y los fondos privados según el nivel de ingresos.