Economía

Bancolombia completó más de doce horas sin servicio para millones de usuarios: esto respondieron

La entidad se pronunció este lunes tras completar un largo periodo de tiempo sin servicios.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
09:43 a. m.
Son miles de usuarios en todo el país reportan que, tras más de 12 horas de retraso sobre el horario previsto de restablecimiento, el acceso a la aplicación móvil y a la sucursal virtual de Bancolombia, sigue presentando fallas críticas.

Según el cronograma oficial compartido por la entidad y su filial Nequi, los ajustes técnicos debían ejecutarse entre las 10:30 p. m. del sábado 21 de febrero y las 3:30 a. m. del domingo 22. Sin embargo, al cumplirse el plazo, los sistemas no recuperaron su operatividad habitual.

Durante toda la jornada del domingo y las primeras horas de este lunes, los clientes han enfrentado dificultades para realizar transferencias, pagar mediante PSE y consultar movimientos.

La plataforma de monitoreo DownDetector registró un pico de reportes provenientes principalmente de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde el malestar social se trasladó rápidamente a las redes sociales bajo consignas de indignación.

¿Qué dijo la entidad sobre estas fallas masivas?

Según la entidad, en la aplicación Mi Bancolombia los usuarios pueden “transferir a cuentas Bancolombia, inscritas o no inscritas” y “consultar tus cuentas, saldos y movimientos”.

Además, los usuarios también "pagar en comercios con tus tarjetas débito y crédito".

Pese a la aclaración, la falta de una hora exacta para la normalización total del servicio ha alimentado la desconfianza.

Algunos sectores ciudadanos ya han solicitado de manera pública la intervención de la Superintendencia Financiera de Colombia para evaluar posibles sanciones o compensaciones por la indisponibilidad del servicio en un día de alta actividad comercial.

